Con l’auto nel canale, passanti salvano donna a Comacchio

Finisce con l’auto nel canale, i passanti la salvano estraendola dal mezzo immerso nell’acqua e nel fango, facilitando così i soccorsi.

E’ successo ieri mattina alle 11.30 quando una 75 enne di Comacchio è finita nel canale Lombardo della cittadina lagunare con la sua Skoda Octavia.

La donna è stata estratta dall’abitacolo dai passanti, circa quattro persone, tra loro anche un medico che aveva appena staccato dal turno in un reparto covid di un ospedale in provincia di Ferrara.

Intervenuti anche i carabinieri, la donna è stata affidata al personale del 118 ed elitrasportata all’ospedale di Ravenna, dove per i carabinieri si trova ricoverata non in pericolo di vita.