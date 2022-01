Con “Rigenerazione Culturale” è disponibile il nuovo bando di Servizio Civile Universale di Arci Ferrara APS

“Rigenerazione Culturale” è il nome del nuovo progetto del Servizio Civile Universale targato Arci Ferrara APS. L’associazione punta a incrementare l’impatto sociale delle attività culturali di Ferrara in un’ottica sostenibile. Durante i 12 mesi, i volontari in servizio civile saranno impegnati a migliorare le relazioni interculturali tra giovani di nazionalità diverse e stimolare l’integrazione sociale nell’ambito della promozione della cultura e del turismo in città.

Oltre a ciò i volontari parteciperanno attivamente nelle attività culturali dell’Arci di Ferrara, tra queste le iniziative cinematografiche d’essai storiche del Comitato, oltre alle collaborazioni con il Festival di Internazionale, Ferrara sotto le Stelle ed il Festival dei Diritti. All’interno del percorso di 12 mesi i volontari e le volontarie saranno seguiti anche attraverso una formazione specifica dell’ente di attuazione oltre ad una formazione generale che punta a fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile e alla consapevolezza di ciò che rappresenta il Servizio Civile e la cittadinanza attiva.

Per chi ancora non ha compiuto i 29 anni di età c’è tempo fino al 26 gennaio per inviare la propria candidatura tramite il seguente link https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99536

All’invio seguiranno i colloqui che porteranno alla selezione dei quattro volontari di “Rigenerazione Culturale” prima di iniziare il percorso di 12 mesi con Arci Ferrara APS. Il Servizio Civile è un’esperienza importante che punta a valorizzare i giovani e il loro futuro, includendo loro all’interno di un percorso culturale, umano e attivo.

Per info Arci Ferrara APS

Via della Cittadella 18/a

0532 241419

https://www.arciferrara.org/