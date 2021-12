Con Roberto Menabò ‘blues & guitar excursions’ stasera alle 21 alla biblioteca Bassani

Serata tra narrativa e musica, in compagnia di Roberto Menabò, questa sera, venerdì 17 dicembre alle 21 nella sala auditorium della biblioteca comunale Bassani di Barco (via Grosoli 42, Ferrara). L’appuntamento, dal titolo ‘The mountain sessions: blues & guitar excursions’, è organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Music Road ed è a ingresso libero.

Roberto Menabò ci presenta un itinerario fatto di aneddoti, racconti, suoni di “povere vite” di un secolo fa, un mondo immerso nelle campagne e nelle piccole cittadine di provincia del Mississippi, dell’Alabama e della Louisiana. In quelle sonorità e in quei luoghi semplici ed a tratti “ancestrali”, c’è il sapore dei campi da lavorare duri come la pietra, il sentore delle violenze e soprusi, il sapore dei “juke joint” dove gin, whiskey e nuvole di fumo accompagnano balli e canti ad esorcizzare le fatiche di una settimana fatta di polvere, sudore, tradimenti e sofferenze. Nella pancia gravida di quelle note primordiali e di quei ritmi quasi tribali, inconsapevolmente stava prendendo forma: il Country, il Folk, il Blues, il Jazz, il Rock….

Roberto Menabò ha al suo attivo tre album a suo nome: A Bordo del Conte Biancamano un disco di sola chitarra acustica, Laughing The Blues una visione personale dei miti del blues acustico e Il Profumo del Vinile una collezione di guitar solo e country blues e The Mountain Sessions Blues & Guitar Excursions un insieme di country blues di autori bianchi e neri insieme a brani strumentali originali . Ha scritto articoli e saggi musicali per diverse riviste tra cui “Il Blues” “Jam” “Late For The Sky” Folk Bulletin” “Jazz It”.

Ha inoltre pubblicato “John Fahey: la storia, la discografia consigliata” (Lapis Lapsus edizioni) una monografia sul chitarrista americano John Fahey; Rollin’ And Tumblin Vite affogate nel blues (Arcana edizioni) il racconto della vita e delle vicissitudini di alcuni protagonisti del country blues, Mesdames a 78 giri. storie di donne che hanno cantato il blues e Il Blues ha una mamma bianca storie di chitarristi e banjoisti nell’America degli anni Venti e Trenta