Concerti all’alba ospitati dai balneari di CNA: al via domenica 4 luglio alle 6 al Lido di Spina

Ripartono a luglio i Concerti all’alba: organizzati ai Lidi di Comacchio nell’estate 2021, saranno un’occasione irripetibile per scoprire un nuovo e incantevole lato dei nostri lidi, godendosi il piacere della musica dal vivo, da soli o in compagnia, con il sole che sorge sul mare a fare da sfondo.

Aprono le danze il Duo Morrighan “FilMusica” domenica 4 luglio alle ore 6,00 al Bagno Huna del Lido di Spina, seguiti dal Ferrara Barbershop Quartet domenica 11 alle 6,00 sempre al Lido di Spina ma questa volta al Bagno Kursaal. Sarà possibile godersi i suggestivi eventi fino al 22 agosto, quando sempre Duo Morrighan chiuderà il cerchio dei concerti con “Classic is Pop” al Bagno Sagano di Lido degli Scacchi.

Si tratta di una rassegna organizzata da Made Eventi e CNA Ferrara in collaborazione con AMF – Scuola di Musica Moderna, nell’ambito del cartellone Comacchio Summer Experience sostenuto dal Comune di Comacchio.

I concerti all’alba si svolgeranno in diversi stabilimenti dei Lidi di Spina, Scacchi, Estensi Volano, Nazioni e Pomposa e andranno incontro a tutti i gusti musicali: dalla musica popolare americana, al country, pop, jazz, blues per passare al tango argentino e al brasilian mood, per arrivare fino alla musica celtica.

Di seguito il programma dettagliato:

Luglio

Domenica 4 ore 6,00 – Lido di Spina, Bagno Huna: Duo Morrighan “FilMusica”

Domenica 11 ore 6,00 – Lido di Spina, Bagno Kursaal: Ferrara Barbershop Quartet – musica popolare americana a cappella

Domenica 18 ore 6,00 – Lido degli Scacchi, Bagno Miami: Four Grass – musica country e bluegrass

Domenica 25 ore 6,00 – Lido degli Scacchi, Bagno Delfinus: Acustic Duo – pop, soul e blues

Venerdì 30 ore 6,00 – Porto Garibaldi, Bagno Roma: Concerto all’alba speciale Notte Rosa, Arcana Duo – etno mediterraneo

Agosto

Venerdì 6 ore 6,00 – Lido di Volano, Bagno Ristoro: D’Altro Canto – Canzoni d’autore, jazz e blues

Domenica 8 ore 6,00 – Lido di Volano, Bagno Playground: Irene de Bartolo – musica celtica

Giovedì 12 ore 6,00 – Lido di Pomposa, Bagno Gallanti: Blowing Duo – Classic, pop and jazz music

Domenica 15 ore 6,00 – Lido degli Estensi, Bagno Playa Loca: Tango Nuevo – tango argentino

Domenica 15 ore 6,00 – Lido delle Nazioni, Bagno Prestige: Wave Duo – Brasilian Mood

Domenica 22 ore 6,00 – Lido degli Scacchi, Bagno Sagano: Duo Morrighan “Classic is Pop”