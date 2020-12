Concerto di Natale: Gabbani e Griminelli in streaming dal Teatro Comunale

Saranno Francesco Gabbani ed il flautista Andrea Griminelli gli artisti sul palco del Teatro Comunale di Ferrara per lo spettacolo natalizio in streaming annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Alan Fabbri. L’appuntamento è il 23 dicembre alle ore 22.00.

Assieme al due volte vincitore del Festival di Sanremo Francesco Gabbani ci sarà il celebre flautista Andrea Griminelli, che vanta 40 anni di carriera con presenze sui grandi palchi internazionali a fianco, tra gli altri, di Luciano Pavarotti, Zucchero Fornaciari, Andrea Bocelli.

“La musica supera restrizioni e limiti e potrà raggiungere tutte le case”, dice il primo cittadino.

“E’ il regalo, in musica, a Ferrara e a tutto il Paese, ma anche un segnale di speranza e di fiducia: le iniziative e il lavoro per festeggiare il Natale, in piena sicurezza, continuano e portano nuove idee e occasioni speciali – dice Fabbri –. Due grandi artisti porteranno alla nostra città un repertorio natalizio dal palco del nostro magnifico teatro. Pensiamo che possa essere un momento dedicato alla città in questo Natale del tutto particolare. Grazie a Francesco Gabbani e ad Andrea Griminelli, ai loro staff, al teatro Comunale Claudio Abbado, all’organizzazione di DuePunti Eventi e a tutti coloro che stanno rendendo possibile questo evento”.

Evento che è stato anticipato dal sindaco Fabbri (l’Amministrazione, con la Fondazione Teatro Comunale, promuove l’iniziativa) l’8 dicembre postando un dialogo, solo in voce, tra Gabbani e Griminelli senza svelare immediatamente i nomi.

Nel video i due parlano del Teatro Comunale di Ferrara, definito da Gabbani “magnifico”. “Peccato solo non poter avere il nostro pubblico”, dice l’artista. “Faremo il miracolo, pronto alla sfida?”, risponde Griminelli. “Sempre prontissimo, mettiamoci al lavoro”.