“Concerto Napolide”: racconto in musica con Moni Ovadia e gli Ànema il 15 luglio alle 21,30 sotto il Grattacielo

Giovedì 15 luglio alle 21,30, nell’ambito della stagione estiva del Teatro Comunale, la rassegna “Giardino per tutti” propone lo spettacolo “Concerto Napolide”, un racconto in musica che trae spunto dal libro intitolato, appunto, Napolide, scritto da Erri De Luca e interpretato da Moni Ovadia, che darà voce ai testi dello scrittore napoletano.

Le musiche sono affidate agli Ànema che, partendo dai grandi capolavori della musica napoletana, li consegnano al pubblico in una veste inedita. Il quartetto è composto da Marcello Corvino al violino, Biagio Labanca alla chitarra, Massimo De Stephanis al contrabbasso e Fabio Tricomi all’oud, tamorre e mandolino. Concerto a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria in biglietteria del Teatro (da martedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle 16 alle 19; sabato dalle 10 alle 12,30), al numero 0532 202675 o scrivendo all’indirizzo [email protected]

Sarà un viaggio attraverso le bellezze e le contraddizioni della città partenopea. Racconta lo stesso Erri De Luca: “Quando i Greci fondarono Napoli avevano esaurito tutto la loro fantasia geografica. Decisero, allora, di chiamarla provvisoriamente Neapolis “città nuova”. Ma il mondo era pieno di città nuove che si chiamavano così. Allora i napoletani decisero di specializzarsi per rendere inconfondibile il loro luogo. E hanno fatto di Napoli una città leggendaria”. Concerto Napolide è un racconto in musica che trae spunto dal libro intitolato Napolide di Erri de Luca e avrà come voce narrante quella di Moni Ovadia. Le musiche sono affidate agli Ànema, che sono l’omaggio alla musica poetica di Napoli. Un racconto musicale che riconsegna alla città partenopea quella purezza e sacralità ‘d’ànema’ attraverso un viaggio musicale nella Napoli multiculturale.

Verrà recuperato il 9 settembre “Dante minuto per minuto” (inizialmente previsto nella data del 15 luglio poi rinviato per motivi organizzativi), lo spettacolo itinerante nell’ambito della stagione estiva del Teatro Comunale dedicato al sommo poeta con ideazione e regia di Moni Ovadia, regista collaboratore Maria Cristina Osti e testi di Federico Sanguineti, coinvolgerà anche un centinaio di figuranti del Palio di Ferrara. Parteciperanno Sara Alzetta e Moni Ovadia (voci recitanti), Ilaria Fantin (arciliuto e voci), Hersi Matmuja (voce e tamburi a cornice) e Giovanna Famulari (violoncello).

Informazioni e prenotazioni https://www.teatrocomunaleferrara.it/events/event/concerto-napolide/