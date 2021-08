Concorso Infermieri: sono 992 i professionisti ammessi alla prova orale per le aziende sanitarie ferraresi

Sono 992 i candidati che hanno superato le prove scritta e pratica del concorso per la copertura di 2 posti nel profilo professionale di “Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Cat. D” e che sono quindi ammessi all’ultima prova, quella orale, che sarà calendarizzata a settembre.

Si sono concluse lunedì 26 e martedì 27 luglio scorsi le prove scritta e pratica del concorso per infermieri, attivato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria e dell’Azienda USL di Ferrara, i cui risultati sono consultabili anche sul sito aziendale a questo link: https://www.ospfe.it/lavorare/bando-di-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami.

Le domande per la copertura di 2 posti nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Cat. D. ammontavano in totale a 3.037, di cui 2.140 per l’Azienda Ospedaliera e 897 per l’Azienda Usl. Sul totale delle domande presentate sono 1.211 i professionisti che si sono presentati per sostenere le prove e, di questi, 992 parteciperanno alla prova orale che verrà calendarizzata nel mese di settembre 2021.

Per l’effettuazione delle prove e per le operazioni di controllo e vigilanza, a cui hanno contribuito molti operatori del S.Anna e dell’Ausl, sono stati predisposti specificamente quattro padiglioni nel quartiere fieristico di Ferrara.

“Un grande lavoro organizzativo, coordinato dalle Direzioni Infermieristiche e Tecniche delle due Aziende – ha dichiarato soddisfatta la dott.ssa Elisa Tarroni, Presidente di Commissione del concorso – che ha permesso lo svolgimento delle prove senza intoppi e nel pieno rispetto delle normative di sicurezza previste per il contrasto al Covid-19”.

Alla graduatoria, che sarà redatta dopo la conclusione del concorso, attingeranno entrambe le Aziende per assumere infermieri con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria e l’Azienda USL potranno così implementare gli organici del personale infermieristico.

(Nelle foto la dott.ssa Elisa Tarroni e la dott.ssa Marika Colombi, Direttori delle Direzioni Infermieristiche e Tecniche dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e dell’Azienda USL di Ferrara).