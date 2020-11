Consegnava pizza e cocaina take away

L’operazione dei Carabinieri di Comacchio ha permesso, ieri sera 2 novembre, di individuare ed arrestare il responsabile di una attività di spaccio al quanto originale.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile unitamente ai colleghi della Stazione di Lido degli Estensi, hanno monitorato l’attività extra professionale di un pizzaiolo, occupato in un locale di Viale Dante Alighieri.

Il sospetto era che il pizzaiolo, unitamente alle pizze, consegnasse ad alcuni clienti “interessati” anche delle dosi di stupefacente. Per cui, dopo aver osservato le sue mosse, i Carabinieri hanno individuato un cliente che molto probabilmente aveva usufruito del servizio di spaccio take away, lo hanno seguito fuori dal locale e, poco distante, lo hanno fermato e perquisito.

L’uomo, un napoletano quarantacinquenne, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, appena acquistata dal pizzaiolo. Gli operanti, avendo la conferma dei loro sospetti, sono entrati nel locale e hanno proceduto alla immediata perquisizione del lavoratore e degli spazi a lui in uso, rinvenendo ben 14,5 grammi di Cocaina, 0,45 grammi di Hashish e 0,45 grammi di Marijuana, il tutto già suddiviso in dosi, oltre a due bilancini di precisione e 3.100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, il tutto veniva quindi sequestrato.

A quel punto S.G., intraprendente pizzaiolo quarantottenne, di origini campane, residente in toscana ma domiciliato sulla costa, è stato arrestato e condotto in caserma. Dopo le formalità conseguenti all’arresto l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta oggi pomeriggio, presso il Tribunale di Ferrara. L’arresto è stato convalidato ed il pizzaiolo sottoposto all’obbligo di firma, in attesa del processo che si terrà a dicembre. Segnalazione alla Prefettura invece per il cliente trovato in possesso della prima dose.