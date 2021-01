Consentito servizio mensa nei pubblici esercizi su base contrattuale: “Un’opportunità per i ristoratori”

Consentito il servizio mensa nei Pubblici Esercizi su base contrattuale.

Questa è la sintesi di un importante chiarimento del Ministero dell’Interno arrivato proprio in queste ore.

“Un risultato che è il frutto del lavoro congiunto di Ascom e Fipe Confcommercio” scrivono dalle associazioni. “Un ottimo risultato conseguito da Fipe Confcommercio: consentita ai pubblici esercizi (ristoranti e pizzerie) il servizio di mensa su base contrattuale” aggiungono.

“Si tratta di un risultato sul quale come Fipe eravamo impegnati da tempo – spiega Matteo Musacci presidente regionale per la Federazione dei Pubblici Esercizi – ovviamente si tratta di un risultato importante ma non risolutivo per lo stato della ristorazione. Normalità che potrà tornare solo con un piano di riaperture organiche e stabili”. Da parte di Giulio Felloni, presidente provinciale di Ascom Confcommercio si sottolinea come “Ci siamo già attivati per realizzare specifici contratti che permettano alle imprese associate di poter usufruire dei servizi di ristorazione. Si tratta di un’opportunità significativa per ridare fiato al settore”.

In pratica lo svolgimento all’interno dei pubblici esercizi dell’attività di ristorazione in favore dei lavoratori di aziende che instaurano chiarii rapporti contrattuali con gli stessi esercizi è consentita nel rispetto delle misure di contenimento del rischio di contagio e delle norme vigenti in tema di attività produttive.