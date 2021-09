Conservatorio Frescobaldi: lunedì 6 settebre alla Pinacoteca Nazionale la masterclass del clavicembalista Francesco Corti

Lunedì 6 settembre il clavicembalista di fama internazionale Francesco Corti sarà ospite del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara per una masterclass dedicata interamente al clavicembalo. Il musicista aretino, all’insegna di un’eccezionale carriera, è anche docente alla prestigiosa Schola Cantorum di Basilea, istituto di ricerca per la riscoperta ed esecuzione della musica antica fondato nel 1933 nella città riconosciuta come la ‘capitale della cultura’ svizzera.

Le lezioni si terranno alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara (Corso Ercole I d’Este, 21) per consentirne la fruizione anche a un pubblico esterno. La masterclass è frutto della collaborazione del Dipartimento di musica antica del Conservatorio di Ferrara con il Conservatorio di Bologna, presso il quale il Maestro proseguirà le lezioni il giorno seguente. Il progetto è in collaborazione con la Pinacoteca Nazionale di Ferrara, che offre la disponibilità dello splendido Salone, e l’associazione Bal’danza, che mette a disposizione uno dei clavicembali su cui si terrà la masterclass.

Per potere accedere sia come studenti interni che come uditori esterni è necessario iscriversi attraverso il modulo predisposto e disponibile sul sito del Conservatorio al link: https://bit.ly/3gU9TO9. L’iscrizione consente anche l’accesso in qualità di uditori alle lezioni del 7 settembre presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna.

La masterclass del 6 settembre si terrà nei seguenti orari: 10-13/14.30-18. Per gli studenti del conservatorio ferrarese la frequenza è gratuita, mentre per gli studenti esterni la partecipazione (in qualità di uditori) è di 50 euro. Maggiori dettagli e modulo di iscrizione sono pubblicati sul sito del Conservatorio. Per informazioni: [email protected] Si ricorda che per l’ingresso al museo è previsto il possesso e l’esibizione del Green Pass.

Conservatorio Frescobaldi

phone: 0532.207412

www.consfe.it

Facebook | conservatorioferrara

Instagram | @conservatoriofrescobaldi