Conservatorio Frescobaldi, prorogato fino al 31 luglio il termine per le nuove iscrizioni

È stato prorogato fino al 31 luglio il termine per potersi iscrivere ai corsi proposti dal Conservatorio Frescobaldi di Ferrara per l’anno 2021-2022. Per scoprire la programmazione del Conservatorio e tutti i corsi, consultare il sito www.consfe.it.

Tra i corsi disponibili per il prossimo anno accademico, anche due novità: il corso triennale di Direzione d’orchestra, che alterna l’apprendimento delle tecniche direttoriali a solide basi compositive e di accompagnamento, e il corso biennale di II livello di Musica d’insieme per strumenti ad arco, una novità a livello nazionale e una rarità nel panorama dell’alta formazione musicale.

Le lezioni della disciplina di indirizzo (Musica d’insieme per strumenti ad arco) partono dalla grande tradizione del Quartetto Italiano e del Quartetto Smetana. Le tecniche di improvvisazione musicale possono essere poi studiate in entrambi gli anni all’interno di una disciplina integrativa, che include la collaborazione con il dipartimento jazz (Tecniche di improvvisazione musicale). Ugualmente potrà essere sperimentata la prassi esecutiva storica nei gruppi da camera, sempre più rilevante nelle produzioni cameristiche.

L’iscrizione al corso può essere presentata sia da gruppi cameristici già formati, sia da singoli strumentisti ad arco. Il piano di studio dei due corsi e i requisiti per l’esame di ammissione sono consultabili sempre sul sito del Conservatorio.

Per chi voglia conoscere i corsi disponibili e scoprire come si studia musica al Conservatorio di Ferrara, c’è Conservatorio Aperto, momento informativo e conoscitivo attraverso cui è possibile prenotare un incontro con gli insegnanti del Frescobaldi. Nell’incontro, prenotabile online o in presenza in conservatorio, si potranno avere tutte le informazioni sui percorsi didattici e trovare quello più adatto alle proprie esigenze. Per contattare il docente dell’area d’interesse, occorre scrivere a [email protected]

Corsi classici disponibili: Arpa, Canto rinascimentale e barocco, Canto, Chitarra, Clarinetto, Clavicembalo, Composizione, Contrabbasso, Corno, Direzione di coro e composizione corale, Direzione d’orchestra, Fagotto, Flauto, Flauto dolce, Flauto traversiere, Liuto, Maestro Collaboratore, Mandolino, Musica d’insieme, Musicoterapia, Oboe, Organo, Organo e Musica Liturgici, Pianoforte, Saxofono, Strumenti a percussione, Tromba, Trombone, Viola, Viola da gamba, Violino, Violino barocco, Violoncello, Violoncello barocco.

Nuove tecnologie e linguaggi musicali / Jazz, corsi disponibili: Basso elettrico jazz, Batteria e percussioni jazz, Canto jazz, Chitarra jazz, Clarinetto jazz, Composizione jazz, Contrabbasso jazz, Flauto jazz, Pianoforte jazz, Saxofono jazz, Tromba jazz, Trombone jazz.