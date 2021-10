Continua ‘Con le Frazioni’: Ufficio Mobile stamattina a Monestirolo, Apecar a Marrara fino al 15, a Bova domani operatori per raccogliere questionari

Lettere, questionari compilati e richieste anche da parte degli abitanti della frazione di Monestirolo, nell’area sud a una quindicina di chilometri dal capoluogo di Ferrara. Dopo le tappe sulla riva destra del Po, l’Ufficio Mobile del Comune di Ferrara ha ripreso questa mattina il tour del progetto ‘Con le Frazioni’ facendo tappa a Monestirolo.

All’incontro con alcuni cittadini della Frazione hanno partecipato il vicesindaco e assessore con delega alle Frazioni Nicola Lodi e la responsabile Urp e Progetto Frazioni Cinzia Graps. L’Apecar, contenente la cassetta della posta dove riconsegnare le lettere inviate a domicilio dal Comune, dalle 12 di oggi, mercoledì 13 ottobre, è a Marrara, in piazza Adamo Boari (nel parcheggio davanti al Monumento ai Caduti), dove rimarrà in sosta fino a venerdì 15 ottobre 2021 alle 12 circa.

A Bova, invece, non sarà presente l’apecar, ma direttamente l’Ufficio Mobile, che sosterà in via Bova (nell’area di fronte all’ex panificio) nella giornata di giovedì 14 ottobre (dalle 16,30 alle 18,30) con gli operatori del Centro di Mediazione a disposizione per raccogliere i questionari e supportare i cittadini nella compilazione.

I prossimi incontri dell’Ufficio mobile con la presenza di Amministratori e operatori comunali sono in programma a Bova venerdì 15 ottobre alle 9 circa nell’area di fronte all’ex panificio e a Marrara, sempre per venerdì 15 ottobre, alle 10,30 circa nel parcheggio antistante il Monumento ai Caduti. In queste occasioni, gli operatori sono a disposizione dei cittadini anche per l’assistenza alla compilazione dei questionari.