Controlli dei Carabinieri, denunciate 5 persone

Nel corso della serata di venerdì 10 settembre, i Carabinieri della Compagnia di Ferrara, nell’ambito di un servizio di controllo coordinato del territorio con finalità preventive, hanno proceduto all’identificazione di numerose persone ed al controllo di veicoli.

In particolare i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà, all’Autorità Giudiziaria estense, per il reato di violazione del foglio di via obbligatorio: B.C. (italiano di anni 36), C.A. (italiano di anni 30) ed E.K. (straniero di anni 29), mentre M.M. (straniero di anni 58) per resistenza a pubblico ufficiale, nonché S.L. (italiano di anni 37) per oltraggio a pubblico ufficiale.

Intensi i controlli dei Carabinieri che proseguiranno anche nelle prossime settimane.