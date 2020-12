Controlli severi in centro storico nel weekend (Intervista al Prefetto di Ferrara)

Questa sera alle 21.40 “A tu per tu”: Dalia Bighinati intervista il Prefetto di Ferrara, dott. Michele Campanaro.

In vista dello shopping natalizio del week end e in attesa del decreto del governo sulla ipotesi di una nuova stretta delle misure anti-covid fra Natale e Capodanno, il prefetto di Ferrara, Michele Campanaro illustra la logica e le modalità delle misure prese mercoledì scorso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e dice “Abbiamo messo la sicurezza e la salute al primo posto”.

Nell’ intervista rilasciata a Dalia Bighinati che andrà in onda venerdì 18 dicembre alle 21.40, il Prefetto affronta i temi della sicurezza in città e in provincia, le iniziative di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina, indica nei reati informatici e nella infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto produttivo locale, i rischi acuiti dall’emergenza Covid 19.