Copma Ferrara festeggia con un logo celebrativo

Copma, cooperativa ferrarese leader nel campo della sanificazione, festeggia quest’anno mezzo secolo di attività.

Per l’occasione ha ideato un nuovo logo celebrativo che accompagnerà tutte le comunicazioni dell’azienda per l’intero anno ed ha progettato una serie di iniziative ci carattere sociale e culturale a beneficio della collettività ed eventi sul territorio con l’obiettivo di coinvolgere anche le comunità locali ed informarle della storia, delle attività e delle novità dell’azienda.

Il logo ricorda, esalta e sintetizza il lavoro di 50 anni ed evidenzia i valori di fondo che caratterizzano e contraddistinguono la cooperativa: i colori sociali, la mission, la rilevanza della ricorrenza, l’attenzione all’ampio concetto di igiene e di cultura dell’ambiente; il 50 emerge, quasi a rivendicare non un punto di arrivo bensì un traguardo di eccellenza. Una tappa di un percorso che guarda al futuro con fiducia e lungimiranza mantenendo fermi i valori di cooperazione, solidarietà ed appartenenza.

Nata a Ferrara nel 1971 come cooperativa orientata alla fornitura di servizi a società e aziende pubbliche e private, nel corso della sua storia Copma si è affermata come una delle principali realtà sul territorio emiliano e tra i leader nazionali nel campo delle pulizie e della sanificazione di ambienti in grandi comunità, occupandosi anche di manutenzione, progettazione e realizzazione di aree verdi, disinfestazione, pulizia e sanificazione di impianti per il trattamento dell’aria. L’azienda oggi impiega in Italia circa 1500 dipendenti, di cui l’83% donne sull’intero territorio nazionale.

“Con il 2021 – Dichiara Silvia Grandi, Presidente di Copma – festeggiamo 50 anni di storia, lavoro, affermazione sociale e produttiva nell’ambito dei servizi di pulizia e sanificazione delle grandi comunità ospedaliere, sanitarie e civili. Abbiamo voluto realizzare un nuovo logo e daremo vita ad una intensa campagna di comunicazione per evidenziare i valori di fondo che caratterizzano e contraddistinguono la nostra cooperativa”

Negli anni Copma è cresciuta anche come Gruppo attraverso società controllate e partecipate con un fatturato complessivo pari a 67 milioni e 335 mila euro tra queste Niagara srl nei settori di trattamento reflui industriali, Nuova Sportiva nella realizzazione e gestione di impianti natatori, Quisisana srl nella diagnostica e cura in ambito sanitario.

“Nonostante la dimensione nazionale e la presenza della nostra società in alcuni dei più importanti presidi ospedalieri italiani, la nostra è una realtà da sempre radicata sul territorio – Aggiunge Silvia Grandi – Quest’anno vogliamo festeggiare i nostri 50 anni ma soprattutto le nostre persone. Nell’anno appena concluso Copma è stata coinvolta in prima linea, accanto ai medici e agli infermieri, con le sue attività di sanificazione in molti ospedali e strutture sanitarie, sostenendo con la propria attività lo sforzo del Paese nel fronteggiare la pandemia. Il Personale di Copma si è trovato a gestire, ai vari livelli di responsabilità, situazioni molto difficili dal punto di vista organizzativo, operativo ed anche e soprattutto umano. E le nostre persone, possiamo dirlo senza alcuna retorica, hanno retto degnamente la prova. A loro va tutta la nostra gratitudine”.

COPMA nasce a Ferrara nel 1971 come cooperativa orientata alla fornitura di servizi a società e aziende pubbliche e private, con un forte radicamento sul territorio. Negli anni ha esteso il proprio raggio d’azione fino a raggiungere un carattere nazionale, grazie anche alla ricerca continua di strumenti e tecnologie all’avanguardia che ha consentito lo sviluppo di un know-how qualitativamente rilevante. L’azienda opera in tre ambiti principali: pulizia e sanificazione ambientale in grandi comunità (aziende sanitarie e ospedaliere, pubblica amministrazione e enti locali, ambienti industriali e commerciali, centri esposizioni, uffici); pest control (disinfestazione, pulizia e sanificazione dei condotti dei sistemi di trattamento dell’aria); manutenzione di aree verdi, impianti sportivi, strade e autostrade.