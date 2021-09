Copma festeggia i suoi primi 50 anni: l’inaugurazione della nuova sede – VIDEO e INTERVISTE

Giornata speciale oggi per un’azienda ferrarese, Copma che ha festeggiato i suoi primi 50 anni inaugurando la sede appena restaurata in via Veneziani a Ferrara.

Tante le autorità presenti, dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, all’assessore del Comune di Ferrara, Matteo Fornasini. L’Arcivescovo di Ferrara, monsignor Giancarlo Perego, ha celebrato una breve funzione religiosa. Presente anche il presidente di Legacoop Estense, Andrea Benini. Il ministro dell’Istruzione, il ferrarese Patrizio Bianchi, non ha potuto presenziare ma ha inviato un video-messaggio in cui ha sottolineato l’importanza di Copma per il ferrarese ma non solo.



Ad allietare la mattinata, le note della banda filarmonica comunale Ludovico Ariosto di Ferrara.

Realtà fondata nel 1971 da un gruppo di dieci persone, quasi tutte donne, per dare servizi di pulizie, Copma è cresciuta fino a raggiungere i numeri attuali: più di 1750 lavoratrici e lavoratori che dal Lazio fino alla Lombardia operano in diversi settori, puntando anche sulla ricerca in collaborazione con Unife come il recente sistema sanificazione Pchs contro il covid.

In occasione di questo anniversario, la cooperativa ha sostenuto anche Ferrara con la partecipazione al recupero del Teatro anatomico e con il supporto tecnico al nuovo giardino di palazzo Schifanoia.

Insomma una giornata speciale come emerso dalle interviste raccolte questa mattina, a partire dalla presidente, Silvia Grandi