In questa nuova fase di emergenza covid, le persone, forse come non mai, vedono nei propri comuni un punto di riferimento, in particolare per quel che riguarda i sostegni nell’affrontare questa situazione difficile.

I comuni ferraresi della provincia si sono già attivati in diverse iniziative, come a Copparo dove è già stato attivato il coc, il centro operativo comunale, ma non solo.

Sentiamo il sindaco, Fabrizio Pagnoni.