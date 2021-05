Copparo, Teatro De Micheli riparte all’insegna dell’inclusività – VIDEO

Il Teatro De Micheli riapre al pubblico, presentando una ricca stagione estiva. Il primo appuntamento, disponibile in presenza e in streaming, sarà sabato 22 maggio con Debora Villa.





Dopo molti mesi di chiusura forzata e due stagioni compromesse, il Teatro De Micheli ha lavorato a una riapertura quanto più possibile inclusiva e diffusa, grazie alle scelte della gratuità, della modalità mista in presenza e in streaming in occasione del ritorno in sala e del trasferimento del palcoscenico all’esterno del teatro per l’estate.

È articolato in tre azioni il calendario relativo al piano di ripartenza delle attività teatrali, presentato mercoledì 12 maggio dal sindaco Fabrizio Pagnoni, dal vicesindaco con delega alla Cultura Franca Orsini e dal direttore artistico Massimiliano Venturi: l’evento di riapertura, la stagione teatrale estiva all’aperto, dal 17 giugno, e la programmazione dedicata ai ragazzi e alle famiglie con il coinvolgimento delle frazioni, dal 21 giugno. Tutti gli appuntamenti saranno in presenza e a ingresso gratuito, previa prenotazione, e si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure anticovid.

La ripartenza, sabato 22 maggio, vedrà protagonista Debora Villa con ‘Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere’: è possibile prenotarsi allo 0532 864580 e alla mail [email protected]; diretta streaming gratuita dal sito www.teatrodemicheli.it.

«L’Amministrazione vuole rendere questa ripresa quanto più accessibile e coinvolgente – ha spiegato il primo cittadino -. Sposando la tecnologia dello streaming con la presenza in teatro, che avrà capienza ridotta alla metà dei posti, ovvero 210, e prevedendo la gratuità di tutti gli eventi: un investimento finalizzato a che nessuno sia limitato nella partecipazione, anche in conseguenza della crisi, e che tutti possano vivere la cultura». «Cerchiamo di riprendere il filo interrotto forzatamente – ha aggiunto Franca Orsini -. Un filo che ci porterà dal teatro al teatro fuori dal teatro, consentendo di ritrovarci nuovamente e di recuperare una certa normalità. Questo è il momento di pensare anche allo spirito e di portare ristoro attraverso la cultura, la prima risorsa del Paese».

Il programma dei prossimi mesi è stato illustrato da Massimiliano Venturi. «Questo piano di ripartenza, che abbraccia il territorio e che offre una proposta artistica trasversale, partirà da un momento di festa con il ritorno a teatro, poi varcherà il confine dell’edificio teatrale con sette spettacoli all’aperto e cinque serate nel capoluogo e nelle frazioni per bambini e famiglie. Contiamo che questo modello possa entusiasmare il pubblico affezionato e il nuovo pubblico del De Micheli».

La stagione teatrale serale, nell’arena estiva che sarà allestita nell’area palazzo municipale / Torre Estense, esordirà con l’omaggio al sommo poeta giovedì 17 giugno: Ivano Marescotti presenterà ‘Dante, un patàca’. Il calendario proseguirà giovedì 24 giugno con Bandeandrè in ‘Ricordando Fabrizio’; sabato 3 luglio con Insieme X Caso in ‘Ridendo e sketch…ando’; giovedì 8 luglio con Attilio Fontana ed Emiliano Reggente in ‘Litigarsi… giradischi e papillon’; giovedì 15 luglio con Michele Placido in ‘Amor y Tango’; giovedì 22 luglio con Stivalaccio Teatro in ‘Arlecchino Furioso’; sabato 31 luglio con Gad Ostellato in ‘The Show GAD go on 2’.

Le aree verdi del territorio comunale saranno animate da ‘Fiabe, Burattini & Co.’: lunedì 21 giugno a Tamara ci saranno I Burattini della Commedia dell’Arte con ‘L’acqua miracolosa’; lunedì 28 giugno ad Ambrogio Paolo Papparotto proporrà ‘Arlecchino e la casa stregata’; lunedì 5 luglio a Sabbioncello San Vittore il Teatro Lunatico porterà in scena ‘Il circo magico’; lunedì 12 luglio a Coccanile I Pupi di Stac presenteranno ‘Il drago dalle sette teste’; lunedì 19 luglio a Copparo Gambeinspalla Teatro porterà ‘Il sogno’.

Nel frattempo sono iniziate le telefonate ai possessori di abbonamenti e carnet per comunicare le modalità di rimborso degli spettacoli annullati, che partirà dal 13 maggio.

Info e prenotazioni 0532 864580, [email protected]; www.teatrodemicheli.it.