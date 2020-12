Copparo: un caso positivo al covid-19 alla scuola Gulinelli, presto i tamponi

È stata riscontrata la presenza di un caso positivo al Covid-19 nella sezione Coccinelle del plesso scolastico comunale Gulinelli. L’ufficio Scuola del Comune di Copparo ha subito attuato le procedure del caso di concerto con l’Azienda Usl, in applicazione del nuovo “protocollo per la gestione dei casi covid-19 confermati in ambito scolastico” regionale.

La persona interessata si trova in regime di isolamento, che terminerà nel momento in cui si sarà rilevato il mantenimento di assenza di sintomi clinici e la negativizzazione di un tampone naso-faringeo, come da indicazioni ministeriali.

Nel frattempo sono stati individuati tutti coloro che ne sono venuti in contatto ed è stato comunicato loro e al gruppo sezione di rimanere in isolamento fiduciario fino al 17 dicembre prossimo: a tutti l’Ausl comunicherà la data per l’esecuzione del tampone naso faringeo.

«Avremmo naturalmente preferito evitare una simile situazione, ma abbiamo lavorato nei mesi scorsi in prospettiva anche di poterci trovare in un’evenienza di questo tipo – afferma il sindaco Fabrizio Pagnoni -. Pertanto contiamo che i protocolli ci possano garantire una risposta adeguata alle emergenze e una pronta risoluzione delle problematiche che si dovessero presentare».

(A cura Ufficio Stampa Comune di Copparo)