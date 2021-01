Copparo, vaccinazioni contro il covid-19 alla Casa Residenza per Anziani Cidas Mantovani.

Da oggi, 6 gennaio, la campagna vaccinale contro il Covid -19 nel territorio di Ferrara è attiva anche per gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per Anziani. La prima struttura coinvolta è la Casa Residenza per Anziani CIDAS Mantovani a Copparo. La somministrazione dei vaccini è iniziata questa mattina alle 9 ed è proseguita per l’intera giornata.

La prima a essere vaccinata la Signora Vilbene Sivieri di 90 anni, ospite della Casa Residenza Mantovani dal 2018 e originaria di Copparo. A seguire sono stati vaccinati 67 ospiti, fra cui l’ospite più anziana vaccinata ha 101 anni.

L’organizzazione della giornata di vaccini è stata possibile grazie ad un lavoro congiunto tra AUSL Ferrara, l’Ente gestore CIDAS e tutte le famiglie degli ospiti. Inoltre Il Medico della struttura, volontariamente, si è messo a disposizione della campagna vaccinale interna, a ulteriore garanzia e sicurezza per tutti gli ospiti

L’esperienza di oggi è ancora più rilevante, essendo la Casa Residenza per Anziani CIDAS Mantovani la prima Struttura per Anziani interessata nel piano delle vaccinazioni Covid 19 – Franco Romagnoni, direttore Attività Socio-Sanitarie dell’Azienda USL sottolinea poi – le procedure messe a punto in questa giornata saranno infatti lo standard di esercizio per tutte le altre 154 strutture che seguiranno, già a partire dalla giornata di domani”.

A evidenziare l’importanza della giornata hanno partecipato il Direttore Generale dell’Azienda USL di Ferrara, Monica Calamai, il Direttore Sanitario Emanuele Ciotti e il Direttore Attività Socio Sanitarie Franco Romagnoni.

“Le strutture per anziani sono un luogo delicato delle nostre Comunità ed è indispensabile occuparsene in modo prioritario – Monica Calamai, direttore generale prosegue – per questo ci teniamo a sottolineare che oltre il 90% degli operatori hanno aderito alla vaccinazione, segno del grande senso di responsabilità che hanno dimostrato a tutela loro, degli ospiti e della comunità tutta”.

“Come operatori e operatrici dei servizi socio assistenziali cogliamo il valore e la responsabilità di essere tra le prime categorie che possono accedere alla campagna vaccinale. Ogni giorno – insieme ad AUSL e a tutte le Autorità Competenti – siamo impegnati in un lavoro delicatissimo, perché siamo Persone che si prendono cura di altre Persone, le più fragili. Il vaccino è quindi per noi una grande opportunità perché vogliamo che le nostre Case Residenza per anziani, tutte le Strutture per disabili e ogni servizio che gestiamo siano un luogo sicuro” ha detto Daniele Bertarelli, Presidente della Cooperativa CIDAS che ha ringraziato gli operatori sanitari e i propri operatori.

(Comunicato a cura dell’Ufficio Stampa A.Usl Ferrara)