Covid: 14 Comuni dell’Emilia-Romagna in ‘arancione scuro’

Da giovedì 25 febbraio, per un paio di settimane, 14 Comuni dell’Emilia-Romagna saranno in zona ‘arancione scuro’.

La decisione arriva da Regione e sindaci.

Nessuna delle località interessate sono nel ferrarese: si tratta di Paesi e cittadine delle province di Bologna e Ravenna.

La motivazione è dovuta al fatto che “si registra una situazione di progressiva criticità a causa dell’incremento dei contagi da Covid-19”.

Ad essere coinvolti sono tutti i Comuni che fanno capo all’Ausl di Imola: Imola, Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio, e i confinanti di Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme, in provincia di Ravenna.

Quello adottato, sostengono in una nota il presidente della Regione, Stefano Bonaccini e l’assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffaele Donini, è “un provvedimento sofferto ma necessario e non rimandabile, deciso con l’accordo di tutte le parti coinvolte” e basato, osservano, sulle “indicazioni medico-scientifiche, l’evoluzione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, attraverso nuove varianti del virus, e l’incremento dei casi”.