Covid: 14 nuovi positivi, ma nessun decesso nel ferrarese

Ferrara registra 14 nuovi casi di positività al covid, nelle ultime 24 ore, di cui 5 sintomatici. E’ un bilancio rassicurante quello che arriva dal bollettino quotidiano, che non vede alcun decesso nella nostra provincia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7, uno in meno rispetto al giorno precedente.

A livello regionali, sono 412 in più rispetto al giorno precedente i casi di positività su un totale di 21.799 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Il tutto a fronte 903 persone dichiarate guarite. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,8%.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, in Emilia-Romagna ad oggi sono state somministrate 2.323.039 dosi; sul totale, 787.516 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.