Covid: 16 nuovi casi nel ferrarese

Sono 16 i casi di positività al covid nel ferrarese nelle ultime 24 ore, di cui 10 con sintomi. Un dato tutto sommato marginale rispetto a quanto avviene in ambito regionale.

I risultati parlano di 565 nuovi casi in Emilia-Romagna di età media pari a 30 anni, su un totale di 15.059 tamponi eseguiti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,8%. Un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nel fine settimana è inferiore rispetto agli altri giorni.

Per quanto riguarda i vaccini, sono state somministrate complessivamente 4.811.728 dosi; sul totale, 2.152.527 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 40 in più rispetto a sabato e raggiungono quota 373.316.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 4.833 (+524 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.674 (+524), il 97% del totale dei casi attivi.

Si registra purtroppo un nuovo decesso: un uomo di 81 anni residente in provincia di Parma. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono quindi 13.273.