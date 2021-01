Covid-19: a Ferrara 128 nuovi positivi, 4 ricoveri in ospedale e 6 decessi

Continua la campagna vaccinale anticovid anche in Provincia di Ferrara: sono 5.236 le vaccinazioni effettuate sul personale delle aziende sanitarie e delle Residenze per anziani del territorio ferrarese. Il bollettino odierno oggi conta 128 nuovi casi positivi al covid19 rilevati in provincia di Ferrara nella ultime 24 ore, su un totale di 519 tamponi refertati: 3 casi provenienti da focolai e 125 da casi sporadici. Dei nuovi positivi, 102 sono asintomatici (26 dei quali individuati con il sistema del contact-tracing, 21da screening sierologico) ed i restanti 26 casi, invece, presentano dei sintomi

Per quanto concerne i ricoveri sono 4 i nuovi pazienti entrati in queste ore al nuovo ospedale S.Anna di Ferrara a Cona perché positivi alla Sars-Cov2. I posti letto nei vari reparti ospedalieri, compresi quelli della terapia intensiva sono oramai quasi tutti occupati: dal S.Anna a Cona, al Delta di Lagosanto fino al SS.Annunziata di Cento. Anche se va segnalato che la dotazione dei posti letto destinati ai pazienti Covid all’ospedale di Cona, nel caso di necessità, può essere ulteriormente aumentata.

Nel bollettino della sanità ferrarese si contano 429 persone entrate in isolamento domiciliare nelle ultime 24 ore (oltre 120 nella sola città di Ferrara ed un’ottantina a Comacchio) 281 quelle uscite. Due i pazienti guariti e dimessi dall’ospedale

Ferrara e la sua provincia piangono altri sei morti per complicanze da Covid-19: quattro donne e due uomini deceduti nella giornata di lunedì 11 gennaio negli ospedali Covid ferraresi. All’ospedale S.Anna di Cona sono decedute un donna di 97 anni di Codigoro (era ospite della Cra Villa Glicine di Jolanda di Savoia) ed un 83enne di Finale Emilia (Mo). All’ospedale di Cento è deceduta una 87enne di Ferrara (era ospite della Cra Residenza paradiso). Al Delta di Lagosanto sono deceduti due uomini, un75enne di Bondeno ed un 80enne di Fiscaglia, ed una donna di 88 anni di Goro

Arriva così a 460 il numero delle vittime registrate in provincia di Ferrara da inizio pandemia: 247 donne e 213 uomini

COMUNICATO STAMPA del 12 GENNAIO 2021

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 194.395 casi di positività, 1.563 in più rispetto a ieri, su un totale di 16.653 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 9,4%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, in questa prima fase riguardante il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani: il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale on line, sul nuovo portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid.

Alle 16.30 sono state effettuate oltre 82.932 vaccinazioni; 6.408 le somministrazioni oggi a quell’ora, tendendo presente che le aziende sanitarie proseguono per l’intera giornata.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 783 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 334 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 670 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,2 anni.

Sui 783 asintomatici, 466 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 21 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 35 con gli screening sierologici, 7 tramite i test pre-ricovero. Per 254 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 335 nuovi casi; a seguire Reggio Emilia (240), Rimini (228), Modena (203), Piacenza (131), Ferrara (128), Cesena (97), Ravenna (78). Poi il territorio di Forlì (54), quindi Parma (38) e infine Imola (31).

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 16.653 tamponi, per un totale di 2.721.570. A questi si aggiungono anche 664 test sierologici e 9.047 tamponi rapidi effettuati da ieri.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.786 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 125.749.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 60.192 (-1.274 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 57.225 (-1.262), il 95,1% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 51 nuovi decessi: 7 a Piacenza (di cui una donna di 91 anni e 6 uomini di 61, 63, 82, 84, 88 e 95 anni), 3 in provincia di Parma (due donne – 95 anni e 98 anni-, e un solo uomo di 58 anni), 6 in provincia di Reggio Emilia (3 donne di 90, 94 e 97 anni e 3 uomini, di 74, 80 e 84 anni); 9 nel modenese (7 donne – di 83, 85, 87, 89, 90, 91 e 94 anni – e due uomini di 81 e 96 anni); 7 in provincia di Bologna (tutte donne – di 77, 86, 87, 92, 94, 95 e 97anni); 5 nel ferrarese (di cui 3 donne di 86, 88, 97 anni, e due uomini di 75 e 80 anni); 6 in provincia di Ravenna (4 donne – di 69, 78, 84, 86 anni – e due uomini, rispettivamente di 89 e 94 anni); 3 a Forlì-Cesena (e precisamente: una donna di 83 e due uomini di 64 e 80 anni; 4 nel riminese: due donne di 87 e 95 anni, e due uomini di 91 e 92 anni). Infine, si segnala il decesso di una donna di 83 anni diagnosticata dall’Ausl di Piacenza ma residente in provincia di Lodi.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 8.454.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 237 (-1 rispetto a ieri), 2.730 quelli negli altri reparti Covid (-11).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 14 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 13 a Parma (invariato), 17 a Reggio Emilia (-1 rispetto a ieri), 52 a Modena (-1), 47 a Bologna (-1), 16 a Imola (invariato), 28 a Ferrara (+1), 15 a Ravenna (+1), 4 a Forlì (invariato), 6 a Cesena (invariato) e 25 a Rimini (invariato).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:16.906 a Piacenza (+131 rispetto a ieri, di cui 72 sintomatici), 14.059 a Parma (+38, di cui 24 sintomatici), 26.162 a Reggio Emilia (+240, di cui 77 sintomatici), 34.647 Modena (+203, di cui 137 sintomatici), 38.701 a Bologna (+335, di cui 191 sintomatici), 6.195 casi a Imola (+31, di cui 15 sintomatici), 10.722 a Ferrara (+128, di cui 26 sintomatici), 14.826 a Ravenna (+78, di cui 41 sintomatici), 6.933 a Forlì (+54, di cui 37 sintomatici), 7.845 a Cesena (+97, di cui 62 sintomatici) e 17.399 a Rimini (+228, di cui 98 sintomatici).

(A cura Ufficio Stampa Regione Emilia-Romagna)