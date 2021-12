Covid: 2.900 nuovi contagi e 21 morti in Emilia-Romagna

Sono meno di tremila, 2.921, i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, a fronte del più basso numero di tamponi eseguiti nei giorni di festa: 15.166.

In regione si contano poi altri 21 morti, dai 56 ai 95 anni, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono sempre 107 e crescono quelli negli altri reparti Covid, 1.187 (+45).

Dei nuovi contagiati, 1.128 sono asintomatici, 568 sono stati registrati in provincia di Bologna (+62 dell’Imolese), 513 nel Modenese. I guariti sono 905 in più rispetto a ieri, i casi attivi sono 54.822 (+1.995), il 97,6% in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi.