Covid, 25 nuovi positivi nel ferrarese

Nessun decesso, 25 nuovi positivi e 5 nuovi guariti. È questo il bilancio del bollettino covid, relativo ai casi di venerdì 29 ottobre.

Nel bollettino si registrano ancora tre nuovi ricoveri in ospedale per covid positivo. A Cona sono 18 i posti letto occupati (di cui 1 in terapia intensiva) sui 44 disponibili. All’ospedale del Delta di Lagosanto 7 le persone ricoverate per positività al Covid, sui 10 posti letto disponibili.

In Emilia-Romagna sono 409 i nuovi positivi, su un totale di 27.856 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività pari all’1,5%.

Purtroppo, si registrano 5 decessi, mentre sono 31 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (uno in meno rispetto al giorno precedente) e 291 quelli negli altri reparti Covid (con un aumento di 9 unità).

Continua intanto a Ferrara e provincia la campagna vaccinale: sono state 1.902 le dosi di vaccino somministrate venerdì 29 ottobre, di cui 876 dosi addizionali.

Dall’inizio della campagna, sono 279.761 i ferraresi che hanno ricevuto la prima dose; i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda sono 251.838; 14.016 le persone hanno ricevuto la terza dose.