Covid: 43 nuovi positivi nel ferrarese

Sono 43 i nuovi positivi al covid in provincia di Ferrara su 229 tamponi refertati nelle ultime 24 ore. E’ questo l’ultimo bollettino relativo alla nostra provincia, che vede 5 nuovi ricoveri all’ospedale di Cona (di cui nessuno in terapia intensiva), 201 persone entrate in isolamento domiciliare e 47 pazienti usciti dall’isolamento o dalla sorveglianza attiva.

Non si registrano decessi, né tanto meno nuovi guariti.

Le vaccinazioni proseguono con 2.599 nuove dosi effettate nelle ultime 24 ore, di cui 2.239 immunizzati.

Dall’inizio della campagna vaccinale, nel ferrarese sono state inoculate 408.485, di cui 177.783 sono le persone immunizzate.