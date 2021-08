Covid: 46 nuovi contagi nel ferrarese

Restano stabili, a Ferrara e nella provincia estense, i nuovi contagi da covid-19.

Nel bollettino odierno sono registrati 46 nuovi casi, di cui 31 con sintomi. Ma vi sono anche 18 nuovi guariti comunicati dal dipartimento di sanità pubblica e nessun nuovo decesso.

I nuovi 46 casi, con una età media di quasi 31anni e mezzo, sono stati individuati con 179 tamponi refertati.

Nella giornata di lunedì 2 agosto si deve invece registrare un aumento di ricoveri nei reparti covid positivo all’ospedale S.Anna: cinque i pazienti ricoverati a Cona nelle ultime 24 ore tra cui due persone residente nell’argentano, una delle quali ricoverata in terapia intensiva, dove ora i posti letto occupati sono tre. Attualemnte In totale a Cona ci sono 32 pazienti ricoverati tra cui un neonato e la sua mamma. Anche l’ospedale del Delta di Lagosanto inizia a registrare nuovi ricoveri per covid positivo: tre le persone ricoverate nelle ultime 24 ore.

In Regione sono in calo rispetto agli ultimi giorni, i nuovi casi di covid registrati in Emilia-Romagna sulla base di oltre 22.400 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il bollettino della Regione comunica che non ci sono nuovi decessi, mentre è ancora in lieve aumento il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati: sia in terapia intensiva che negli altri reparti Covid (+8).

Intanto continua la campagna vaccinale a Ferrara e Provincia: nella giornata di lunedì 2 agosto sono state effettuate 2.529 vaccinazioni mentre dal 27 dicembre, complessivamente, sono state 418.342 le dosi somministrate di cui 185.855 seconde dosi.

Da Mercoledì 4 Agosto si potranno effettuare prenotazioni per il giorno dopo (last minute appunto) per le vaccinazioni con Pfizer e Moderna prenotabili attraverso i Cup, farmacie aderenti, il fascicolo sanitario elettronico, e il numero verde 800532000 (da lunedì a venerdì ore 8-17; sabato ore 8-13).

Questo l’aggiornamento dalla Regione:

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 395.850 casi di positività, 365 in più rispetto a ieri, su un totale di 22.428 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,6%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 5.143.187 dosi; sul totale sono 2.358.652 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 365 nuovi contagiati, 112 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 99 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 122 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 31,5 anni.

Sui 112 asintomatici, 56 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 10 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1 con i test pre-ricovero. Per 45 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 69 nuovi casi e Piacenza con 52; seguono Reggio Emilia (48), Ferrara (46), Rimini (43) e Modena (31); quindi Ravenna, Forlì e Cesena (22 casi a testa); infine Parma (8) e il Circondario Imolese (2 nuovi casi).

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.604 tamponi molecolari, per un totale di

5.259.766. A questi si aggiungono anche 11.824 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 173 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 374.321.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 8.244 (+192 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 7.975 (+182), il 96,7% del totale dei casi attivi.

Non si registrano nuovi decessi. In totale dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione restano quindi 13.285.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 (+2 rispetto a ieri), 247 quelli negli altri reparti Covid (+8).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Parma (-1 rispetto a ieri), 1 a Reggio Emilia (+1), 3 a Modena (invariato), 10 a Bologna (invariato), 1 a Imola (+1), 3 a Ferrara (+1), 3 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Piacenza, Ravenna, Forlì e Cesena.

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 24.464 a Piacenza (+52 rispetto a ieri, di cui 40 sintomatici), 29.434 a Parma (+8, di cui 2 sintomatici), 48.187 a Reggio Emilia (+48, di cui 35 sintomatici), 66.879 a Modena (+31, di cui 17 sintomatici), 83.963 a Bologna (+69, di cui 42 sintomatici), 12.865 casi a Imola (+2, entrambi sintomatici), 23.805 a Ferrara (+46, di cui 31 sintomatici), 31.091 a Ravenna (+22, di cui 18 sintomatici), 17.402 a Forlì (+22, di cui 19 sintomatici), 20.141 a Cesena (+22, di cui 20 sintomatici) e 37.619 a Rimini (+43, di cui 27 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato precedentemente sono stati eliminati 4 positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.