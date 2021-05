Covid: 5 nuovi positivi e 27 clinicamente guariti

Nessun decesso, 5 nuovi positivi e 27 persone dichiarate clinicamente guarite. Il bollettino covid delle ultime 24 ore nel ferrarese fa emergere un ulteriore miglioramento della situazione.

A livello regionale, i nuovi contagi sono 258 rilevati sulla base di quasi 22.700 tamponi fatti.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 109 (due in meno rispetto al giorno precedente), 560 quelli negli altri reparti Covid (-61).

Altri quattro i morti: un 76enne nel Piacentino, una 57enne nel Parmense e una 89enne e un 95enne nel Modenese.

In regione i casi attivi ad oggi sono 16.390 (-966 rispetto a giovedì), quasi il 96% in isolamento a casa perché non necessita di cure particolari.

Infine, per quanto riguarda la campagna vaccinale, ad oggi risultano somministrate complessivamente 2.555.692 dosi. I cittadini che hanno completato il percorso di immunizzazione sono 920.735.