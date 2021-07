Covid: 78 nuovi contagi a Ferrara

Cresce il numero dei nuovi positivi al covid nel ferrarese. Nelle ultime 24 ore sono 78 su 237 tamponi refertati. Ben 58 di essi sono asintomatici, con 14 casi da focolaio e 64 da contatto sporadico. L’età media dei nuovi positivi è di 34,5 anni.

Non si registrano decessi, ma vi è un ricovero in terapia intensiva ed altri 7 in reparto Covid+. I guariti sono 9, mentre 2 sono i dimessi dall’ospedale di Cona.

Intanto prosegue la vaccinazione con 2.551 dosi effettuate nella giornata di venerdì 30 luglio, di cui 412 prime dosi e 2.139 seconde dosi.

Dal 27 dicembre 2020, data in cui sono iniziate la vaccinazioni, sono state erogate nel ferrarese 411.036 dosi, di cui 231.114 prime dosi e 179.922 seconde dosi.