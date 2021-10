Covid: 9 nuovi positivi nel ferrarese

Nove nuovi positivi, di cui sei sintomatici, e nessun decesso. E’ questo il bilancio dell’ultimo bollettino covid relativo alla provincia di Ferrara.

L’incidenza dei contagi in rapporto al numero dei tamponi resta dunque basso: 0,8% il dato regionale, in un territorio dove l’88,3% delle persone di età superiore ai 12 anni è stata vaccinata con almeno una dose e l’84,6% ha già raggiunto il ciclo completo.

A questi, si aggiungono 37.837 persone a cui è stata inoculata la terza dose o dose aggiuntiva.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva in Emilia-Romagna sono 33 (2 in meno rispetto al giorno precedente), mentre 293 sono quelli negli altri reparti Covid (con una diminuzione di 17 unità).