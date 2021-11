Covid: situazione sotto controllo secondo la Regione

Nelle ultime settimane in Emilia-Romagna si è registrato un lento ma costante incremento dei casi di coronavirus, più di 80 su 100mila abitanti (Rt a 1.23) e l’area maggiormente interessata è la Romagna.

La fascia della popolazione più coinvolta è quella che va dai 6 ai 13 anni di età, meno casi nelle altre fasce grazie alla copertura vaccinale.

Picco nelle case residenze per anziani a metà ottobre, con alcuni decessi. L’occupazione delle terapie intensive è passata, da ottobre, dal 3% al 5% (la soglia considerata di sicurezza è del 10%), mentre i ricoveri ordinari Covid-19 arrivano al 5,3% (la soglia ‘limite’ è del 15%). È il quadro che emerge dall’informativa in commissione Politiche per la salute e politiche sociali dell’Assemblea legislativa regionale, da parte dell’assessorato alla Salute. “La situazione è quindi sotto controllo”, fa sapere la Giunta emiliano-romagnola.

Prosegue poi la campagna vaccinale, con la prima dose somministrata all’89,6% dei cittadini, 88% con la seconda, mentre relativamente alla terza la Regione è a 300mila inoculazioni (200mila sono le nuove prenotazioni).