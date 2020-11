Covid a Cento, si vuole potenziare il numero di tamponi effettuati – INTERVISTA SINDACO

Tra gli obiettivi primari delle istituzioni, sanitarie e non, in questa seconda fase pandemica, aumentare il numero dei tamponi effettuati tra la popolazione.

In provincia di Ferrara, a Cento come a Comacchio, i tamponi vengono effettuati anche in aree nei parcheggi adibiti per questo scopo. Ma nella città del Guercino non si sta facendo solo questo per fronteggiare questa situazione e sostenere la popolazione.

Il sindaco di Cento, Fabrizio Toselli, spiega alcune iniziative.