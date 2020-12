Covid nel ferrarese, ancora tanti decessi e cresce numero nuovi positivi

Nove i decessi nel ferrarese per probabili complicazioni apportate da covid comunicati dalla direzione medica ospedaliera di Ferrara e dal dipartimento di sanità pubblica Usl di Ferrara.

Cinque donne tra gli 81 e i 90 anni e quattro uomini tra 70 e 88 anni, quasi tutti ferraresi, un comacchiese, un codigorese e una donna di Mesola sono deceduti negli ospedali estensi che ospitano persone affette da coronavirus.

Tornano a essere tante le vittime nel ferrarese dove sono cresciuti anche, in maniera esponenziale, i numeri legati alle persone che hanno contratto il covid nelle ultime ore.

121 i nuovi casi in territorio estense, di cui circa uno su quattro presenta sintomi da covid. Raddoppiato il tasso di incidenza dei nuovi positivi sul numero dei tamponi effettuati nel ferrarese nelle ultime ore. Se 121 ferraresi hanno contratto il covid, nello stesso lasso di tempo 68 sono guariti.

Sempre nel ferrarese, l’occupazione dei posti letto nei reparti covid rimane alta ma all’incirca stabile rispetto ai giorni scorsi. Rimane alto il numero dei nuovi ricoveri a Cona: 14 persone col covid sono entrate al Sant’Anna mentre solo quattro sono stati dimesse.

Anche in Emilia-Romagna rimane importante il numero dei nuovi decessi collegati alle complicazioni dovute al coronavirus. 69 gli emiliano romagnoli sono deceduti in regione. E i numeri in Emilia-Romagna crescono anche per quel che riguarda la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti. Da martedì il tasso è del 7,8% dopo un calo costante dei giorni scorsi. Su oltre 18mila tamponi, in regione sono quasi 1500 i nuovi positivi. Salgono i guariti e diminuiscono i casi attivi.

-AGGIORNAMENTO MARTEDì 29 DICEMBRE- Covid, tornano a crscere decessi nel ferrarese. Campagna vaccini in E-R dal 31 dicembre

Emergenza coronavirus, torna a crescere in maniera importante nel ferrarese il numero dei decessi. Invariati i nuovi positivi e i posti letto in terapia intensiva.

Sette nuovi decessi in provincia di Ferrara, quattro donne tra i 74 e gli 85 anni e tre uomini tra i 72 e gli 87 anni.

Torna a crescere il numero dei decessi per probabili complicazioni apportate dal covid nel ferrarese, vittime comunicate dalla direzione medica ospedaliera di Ferrara e dal dipartimento di sanità pubblica dell’azienda Usl.

Invariato il numero dei nuovi positivi in territorio estense, 39 nuovi casi come lunedì. Di questi solo 13 presentano sintomi.

Capitolo ospedali, invariato rispetto a lunedì i posti letto occupati in terapia intensiva, fermi a 25.

In Emilia-Romagna, intanto, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da lunedì cala ancora ed è del 4,6%. Anche se in termini assoluti, i nuovi positivi sono cresciuti. Su oltre 19mila tamponi eseguiti, quasi 900 nuovi positivi. In regione aumentano i guariti e calano i casi attivi. 90 i decessi comunicati dalla regione Emilia-Romagna, 76 sono relativi ai giorni 25-29 dicembre e 14 ai giorni 14-24 dicembre.

Vaccini, giovedì 31 dicembre in Emilia-Romagna l’avvio della campagna vera e propria per la vaccinazione del personale sanitario, operatori e degenti delle Cra. Nel ferrarese, come detto durante il vaccine day, la campagna vera e propria inizierà probabilmente il 4 gennaio prossimo. Oltre 257mila le dosi in arrivo in regione fino al 25 gennaio. Gli arrivi delle confezioni di vaccino continueranno anche per il mese di febbraio, per consentire il completamento dei cicli che prevedono la somministrazione di due dosi a distanza di 18-23 giorni l’una dall’altra. E a marzo si partirà con la campagna vaccinale per tutto il resto della popolazione. Mercoledì in arrivo 4 scatole di vaccini per Ferrara, altre 4 lunedì 4 gennaio, e poi lunedì 11 gennaio e lunedì 18 gennaio e tre scatole lunedì 25 gennaio.

-AGGIORNAMENTO LUNEDì 28 DICEMBRE- Covid nel ferrarese, nessun decesso e calo indice nuovi positivi/tamponi

Nessun decesso per complicazioni apportate da covid nel ferrarese comunicato nelle ultime ore e scende il tasso di incidenza nuovi casi positivi sui tamponi effettuati, ma il numero dei ricoveri in ospedal rimane alto.

Questi i numeri del bollettino dell’emergenza covid in territorio estense dove risulterebbero 39 nuovi positivi su 171 tamponi eseguiti.

Dieci dei 39 nuovi casi presentano sintomi e sono ben 62 le persone guarite dal coronavirus nelle ultime ore nel ferrarese, le quali superano il numero dei nuovi positivi.

Rimane alto il numero dei nuovi ricoveri in ospedale a Cona, otto, tre le persone dimesse dal Sant’Anna.

Situazione ospedali, a Cona è al 91% l’occupazione dei posti letto per pazienti covid, una percentuale simile anche per gli ospedali di Cento e dl Delta.

In Emilia-Romagna, 750 i nuovi positivi nelle ultime ore, 31 i decessi, di cui come detto nessuno nel ferrarese.

-AGGIORNAMENTO DOMENICA 27 DICEMBRE- Covid-19, a Ferrara 35 nuovi contagi, due decessi e due ricoveri in più in terapia intensiva

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 166.327 casi di positività, 1.283 in più rispetto a ieri, su un totale di 6.066 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 21,1%.

Va però ricordato che il dato relativo alla proporzione tamponi fatti/nuovi positivi non è significativo nei giorni festivi, nei quali si fanno molti meno tamponi rispetto a tutti gli altri. Nei festivi, infatti, i tamponi vengono effettuati nei casi maggiormente necessari, in presenza di sintomi o situazioni nelle quali l’esito positivo è spesso atteso. Non lo si può quindi prendere come dato relativo a una tendenza generale: si tratta infatti di un campione ristretto, molto specifico e legato soprattutto a casi nei quali fare il tampone è strettamente indispensabile.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 645 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 170 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 332 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,9 anni.

Sui 645 asintomatici, 333 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 21attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 24 con gli screening sierologici, 5 tramite i test pre-ricovero. Per 262 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 279 nuovi casi, Modena con 254 e Rimini (211); a seguire Reggio Emilia (138) e Ravenna (133); Cesena (99) e Imola (72). Poi Ferrara (35), Forlì (33) e Piacenza (26), infine Parma (3).

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6.066 tamponi, per un totale di 2.508.298. A questi si aggiungono anche 1.014 test sierologici e 831 tamponi rapidi effettuati da ieri.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 326 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 100.659.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 58.175 (888 in più rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 55.356 (+913), oltre il 95% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 69 nuovi decessi: 23 in provincia di Bologna (13 donne rispettivamente di 53 anni, due di 78, poi 80, 81, 83, 85, 86, 89, 90, 91, 93 e 94 anni; 10 uomini: uno di 70, due di 72, due di 73, poi 75, 87, 88, 91 e 93 anni), 10 a Piacenza (una donna di 81 anni e 9 uomini di 62, 65, 66, 75, 77, 79, 80, 85 e 93 anni), 10 a Modena (sette donne di 42, 81, 86, 89, 92, 96, 100 anni e tre uomini, di cui uno di 79 e due di 85 anni), 10 nel ravennate (quattro donne di 46, 82, 84 e 89 anni e sei uomini di 70, 74, 79, 85, 86 e 92 anni); 4 in provincia di Reggio Emilia (tre donne di cui una di 88 e due di 93 anni e un uomo di 82), 3 a Parma (una donna di 89 anni e due uomini di 81 e 86), 3 a Rimini (tre donne di 75, 87 e 89 anni), 2 a Forlì-Cesena (due uomini di 62 e 93 anni), 2 in provincia di Ferrara (una donna di 90 anni e un uomo di 86) e 2 da fuori Emilia-Romagna (una donna di 70 anni deceduta a Bologna e una di 93 deceduta a Rimini).

Non tutti i decessi sono relativi alle ultime 24 ore, alcuni riguardano infatti persone venute a mancare nei giorni scorsi.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 7.493.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 210 (-4 rispetto a ieri), 2.609 quelli negli altri reparti Covid (-21).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 12 a Piacenza (-4), 11 a Parma (invariato rispetto a ieri), 18 a Reggio Emilia (+1 rispetto a ieri), 48 a Modena (+3), 48 a Bologna (-6), 7 a Imola (+1), 25 a Ferrara (+2 rispetto a ieri), 19 a Ravenna (invariato), 4 a Forlì (+1), 1 a Cesena (-1) e 17 a Rimini (-1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 15.082 a Piacenza (+26 rispetto a ieri, di cui 15 sintomatici), 12.716 a Parma (+3, di cui 2 sintomatici), 22.784 a Reggio Emilia (+138, di cui 55 sintomatici), 30.161 Modena (+254, di cui 143 sintomatici), 33.192 a Bologna (+279, di cui 130 sintomatici), 5.339 casi a Imola (+72, di cui 28 sintomatici), 8.779 a Ferrara (+35, di cui 6 sintomatici), 12.219 a Ravenna (+133, di cui 51 sintomatici), 5.755 a Forlì (+33, di cui 26 sintomatici), 5.892 a Cesena (+99, di cui 71 sintomatici) e 14.408 a Rimini (+211, di cui 111 sintomatici)