Covid nel ferrarese, ancora più nuovi guariti che nuovi casi

44 nuovi positivi su 190 tamponi e ben 60 nuovi guariti.

Ecco quanto emerge dall’ultimo bollettino coronavirus in cui non si registrano decessi in territorio estense.

La situazione ospedaliera è stabile rispetto al bollettino precedente. 46 ricoverati nei reparti covid sui 54 posti letto attualmente disponibili al Sant’Anna, sette su dieci invece all’ospedale del Delta. Da segnalare un ricovero aggiuntivo in terapia intensiva a Cona.

Capitolo vaccini. Boom di somministrazioni, mercoledì, rispetto al bollettino precdente: 2.662 dosi inoculate. In totale, 242.884 i ferraresi che hanno ricevuto almeno una dose e 207.517 i cittadini estensi che hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi.

-AGGIORNAMENTO MERCOLEDì 18 AGOSTO- Covid: 33 nuovi positivi nel ferrarese

Sono 33 i nuovi positivi al covid nel ferrarese nelle ultime 24 ore su 305 tamponi refertati, a fronte di 54 persone guarite. Nessun decesso nella nostra provincia.

È questo il bollettino odierno che vede l’età media dei nuovi contagiati pari a 37,9 anni.

Dei 33 nuovi positivo, 7 sono provenienti da focolai, mentre 26 da casi sporadici: 11 di essi sono asintomatici.

Le persone entrate in isolamento domiciliare nelle ultime 24 ore sono 167, mentre quelle uscite sono 118.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, nella giornata di martedì 17 agosto sono state effettuate 747 prime dose e 929 seconde dosi, per un totale di 1.676.

Dall’inizio della vaccinazione, che ha preso il via il 27 dicembre 2020, sono state 447.739 le dosi sinora somministrate, con 206.483 soggetti immunizzati.