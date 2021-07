Covid nel ferrarese: vaccinazioni Johnson&Johnson per over 60

Nessun decesso e tre nuovi positivi al covid nelle ultime 24 ore in provincia di Ferrara.

Intanto, nuove opportunità per gli over 60 che ancora non si sono vaccinati.

Nessun decesso e 51 nuovi positivi su oltre 18.000 tamponi eseguiti. E’ questo il bilancio dell’ultimo bollettino covid a livello regionale. Di questi, sono 3 i casi di positività nel ferrarese, di cui 2 sintomatici.

L’incidenza a livello regionale è pari allo 0,3% e l’età media dei nuovi contagiati è di poco meno di 36 anni.

Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva: a livello regionale sono 19, 3 in meno del giorno precedente, di cui soltanto uno nel ferrarese.

Le vaccinazioni proseguono e in Emilia-Romagna, alle 15.00 di martedì 6 luglio, si è raggiunta la quota di 4.016.678 dosi somministrate, di cui 1.534.518 persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Intanto, l’Ausl Ferrara informa che sono a disposizione nuovi posti per la vaccinazione agli over 60 con il Johnson&Johnson.

Collegandosi al sito vaccinazione-covid19.ausl.fe.it/over60 è attivo un modulo informatico che consente di prenotarsi nella fascia oraria che va dalle 13.00 alle 14.00 nel centro vaccinale della Fiera. Coloro che usufruiranno del servizio, riceveranno un promemoria con tutti i dati relativi all’appuntamento.

-AGGIORNAMENTO 5 LUGLIO- Covid nel ferrarese: un solo nuovo positivo e nessun decesso (come in tutta E-R)

Nessun decesso in tutta l’Emilia-Romagna, un solo nuovo positivo al coronavirus nel ferrarese su 30 tamponi eseguiti e un ricovero all’ospedale di Cona: qui comunque, come negli altri due nosocomi estensi, i reparti covid sono semi-vuoti.

Unico dato negativo, non si registra nessun nuovo guarito nel ferrarese.

Questo il quadro tratteggiato nell’ultimo bollettino coronavirus.

Situazione stabile anche a livello regionale, 58 i nuovi positivi in Emilia-Romagna dove continuano a calare i casi attivi, ovvero le persone che in questo momento sono contagiate.

VACCINI. Nel ferrarese domenica si è registrato un calo, fisiologico, del numero delle dosi somministrate: 2.234.

Comunque la campagna vaccinale procede con 213.164 ferraresi che hanno ricevuto almeno la prima dose mentre sono 123.939 i cittadini estensi immunizzati.

-AGGIORNAMENTO DOMENICA 4 LUGLIO- Covid: due nuovi positivi nel ferrarese

Nessun decesso in tutta Emilia-Romagna e 52 casi regionali su 11.916, di cui 2 nel ferrarese. E’ questo il bilancio dell’ultimo bollettino relativo ai casi covid. La percentuale dei nuovi positivi è dunque pari allo 0,4%, con un’età media di 35,6 anni.

Intanto continua la campagna vaccinale.

In Emilia-Romagna sono state somministrate quasi 4 milioni di dosi (esattamente si tratta di 3.948.811 aggiornato alle ore 12.00 di domenica 4 luglio), di cui 1.492.774 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Nel ferrarese, il 3 luglio sono state realizzate 2.250 vaccinazioni, di cui 416 prime dosi e 1.834 seconde dosi.