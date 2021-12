Covid: due decessi e 122 nuovi positivi

Si registrano due nuovi decessi negli ospedali del ferrarese e 122 nuovi positivi su 738 tamponi refertati. È questo il bilancio dell’ultimo bollettino covid nella nostra provincia, dove sono 68 le persone dichiarate clinicamente guarite.

Se i dati a Ferrara restano complessivamente in linea con i giorni precedenti, si registra una crescita di nuovi positivi a livello regionale, con 2.507 nuovi positivi su 40.338 tamponi ed una incidenza pari al 6,2%.

L’RT dell’Emilia-Romagna è pari a 1,15, l’occupazione dei posti letto Covid ordinari è all’11% e quella dei posti letto nelle terapie intensive al 10%. La regione si conferma quindi in zona bianca.

“In Emilia-Romagna così come nel Paese i contagi sono in aumento” – afferma l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini.

“La campagna vaccinale è fondamentale, con le prime dosi per chi ancora non l’ha fatto, le terze dosi di richiamo e le somministrazioni nella fascia 5-11 anni. I numeri stessi dimostrano la grande efficacia dei vaccini: negli ultimi giorni abbiamo registrato un numero maggiore di positivi rispetto a un anno fa, ma molti meno ricoveri e decessi di quelli di dodici mesi fa, quando erano in vigore misure restrittive, mentre oggi le attività economiche sono aperte e la socialità possibile”.

Intanto, in fatto di vaccini, nel ferrarese sono state effettuate – nella giornata di giovedì 16 dicembre – 3.471 vaccinazioni, di cui 239 prime dosi, 312 seconde dosi e 2.920 dosi addizionali.

Complessivamente, dal 27 dicembre 2020, sono state 639.648 le dosi complessive somministrate, di cui 284.737 prime dosi, 264.759 seconde dosi e 90.152 dosi addizionali.