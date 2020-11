Covid: nel ferrarese rapporto positivi/tamponi più alto rispetto a media regionale

A livello regionale, in Emilia Romagna, si registrano altri 35 morti per probabili complicazioni apportate dall’infezione, nessuno nel ferrarese.

Diminuiscono, nel frattempo tra un giorno e l’altro, i nuovi casi positivi nel territorio estense.

Rapporto positivi/tamponi superiore alla media regionale al 18%. Nel ferrarese invece, con 113 nuovi positivi rispetto a ieri su 557 tamponi refertati, il tasso di incidenza è al 20,28%.

Rapporto positivi/tamponi, nel territorio estense, calato rispetto a ieri quando era quasi al 22%, oggi è al 20,28%. I nuovi casi nel territorio estense sono quasi tutti senza sintomi, 100 su 113.

Focus ospedali. Cinque i nuovi ricoveri all’ospedale di Cona, da cui è stato dimesso un ferrarese. Nessun nuovo ricovero in terapia intensiva nel ferrarese mentre sono sei i nuovi ricoveri intensivi in regione.

Emilia-Romagna che registra un aumento rispetto a ieri dei nuovi positivi. Raddoppiata la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti, ieri al 9,9%, oggi al 18,2%. In numeri assoluti, oggi in regione 2.360 nuovi positivi su 13mila tamponi.

-AGGIORNAMENTO SABATO 7 NOVEMBRE- Covid-19: a Ferrara 70 nuovi casi, 4 decessi e 12 persone in terapia intensiva (1 più di ieri)

Covid-19: a Ferrara 70 nuovi casi, 4 decessi e 12 persone in terapia intensiva (1 più di ieri). Questo in sintesi il bollettino odierno relativi all’andamento dell’epidemia in città e nella provincia estense

Purtroppo si registrano 4 nuovi decessi, che si sono registrati al S.Anna di Cona. Si tratta di due donne e due uomini. Tre di loro provenivano da strutture residenziali per anziani: una centenaria di Ferrara, proveniente dalla Rsa Santa Chiara, un 91enne di Ferrara ospite della Cra Ripagrande ed una donna di 57 anni, di Ferrara che proveniva dalla Rsa Santa Chiara. E poi ancora un uomo di 87 anni Lagosanto. Tutte le vittime avevano patologie pregresse concomitanti. Sale così a 216 il numero dei decessi sul territorio ferrarese da inizio pandemia.

Comunicato Stampa – Regione Emilia-Romagna 7 novembre 2020

In Emilia-Romagna su oltre 20.200 tamponi 2.009 nuovi positivi (il rapporto è del 9,9%), di cui 942 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. Quasi il 95% dei casi attivi con sintomi lievi in isolamento a casa. Fatti anche 3.636 test sierologici. L’età media nei nuovi positivi è di 45 anni. +60 i guariti. 29 i nuovi decessi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 69.049 casi di positività, 2.009 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.218 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 9,9%.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, sono 942 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Complessivamente, tra i nuovi positivi 268 persone erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 362 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,1 anni.

Su 942 asintomatici, 283 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 62 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 9 con gli screening sierologici, 11 tramite i test pre-ricovero. Per 577 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia-Romagna vede Bologna con 437 nuovi casi; a seguire Reggio Emilia con 361, poi Modena (354), Piacenza (234), Parma (201), Ravenna (133), Ferrara (70) Rimini e il territorio di Cesena (entrambi con 67 nuovi positivi), quindi Forlì (45) e Imola (40).

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

I tamponi effettuati sono stati 20.218, per un totale di 1.715.527. A questi si aggiungono anche 3.636 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 35.649 (1.920 in più di ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 33.738 (+1.859 rispetto a ieri), il 94,6% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 29 nuovi decessi: 3 in provincia di Parma (3 uomini rispettivamente di 76, 85 e 74 anni), 4 nel reggiano (due uomini, di 84 e 75 anni, e due donne, di 90 e 81 anni), 6 a Modena (un uomo di 86 anni e 5 donne rispettivamente di 91, 95, 73, 82 e 88 anni); 5 a Bologna (3 uomini, di cui 2 di 73 e uno di 88 anni, e 2 donne di 97 e 94 anni); 4 nel ferrarese (2 donne, rispettivamente di 57 e 100 anni, e 2 uomini, di 91 e 87 anni); 3 a Ravenna (2 donne di 85 e 88 anni, un uomo di 91 anni); 3 a Cesena (2 uomini di 82 e 70 anni, una donna di 88 anni); infine, a Rimini è deceduta una donna di 82 anni. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna le vittime sono 4.781.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 188 (+11 rispetto a ieri), 1.723 quelli in altri reparti Covid (+50).

Sul territorio, le persone ricoverate in terapia intensiva sono così distribuite: 10 a Piacenza (+2 rispetto a ieri), 17 a Parma (-1), 17 a Reggio Emilia (+3), 31 a Modena (stabili rispetto a ieri), 62 a Bologna (+1), 5 a Imola (+1), 12 a Ferrara (+1 da ieri), 9 a Ravenna (+1), 3 a Forlì (-1 rispetto a ieri), 6 a Cesena (+4) e 16 a Rimini (invariati).

Le persone complessivamente guarite salgono a 28.619 (+60 rispetto a ieri).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella i cui è stata fatta la diagnosi: a Piacenza 8.158 (+234 rispetto a ieri, di cui 111 sintomatici), 6.730 a Parma (+ 201, di cui 124 sintomatici), 10.689 a Reggio Emilia (+361, di cui 258 sintomatici),10.833 a Modena (+354, di 123 cui sintomatici), 13.688 a Bologna (+437, di cui 198 sintomatici), 1.344 casi a Imola (+40, di 23 cui sintomatici), 3.266 a Ferrara (+70, di cui 12 sintomatici), 3.911 a Ravenna (+133, di cui 90 sintomatici), 2.800 a Forlì (+45, di cui 39 sintomatici), 2.141 a Cesena (+67, di cui 43 sintomatici) e 5.489 a Rimini (+67, di cui 46 sintomatici)