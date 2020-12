Covid, nuovi positivi/tamponi e decessi in aumento nel ferrarese e in E-R

-AGGIORNAMENTO DOMENICA 6 DICEMBRE-

Non accennano a calare i decessi in regione e nel ferrarese, anzi.

Sabato sul territorio estense erano due, domenica sei le persone decedute per complicazioni apportate da covid: quattro donne tra i 69 e i 97 anni e due uomini di 84 e 85 anni. Anche in regione il numero delle vittime sale dalle 52 di sabato alle 88 di domenica.

Le buone notizie arrivano dal livello ospedaliero regionale, in calo i ricoveri in terapia intensiva, come i casi attivi, cioè i malati effettivi. Nel ferrarese invece cresce sensibilmente il numero dei ricoveri in terapia intensiva, due posti occupati in più. Sette i nuovi ricoveri al Sant’Anna di Cona, quattro i dimessi nelle ultime ore.

Capitolo nuovi positivi, cresce sia nel ferrarese che in Emilia-Romagna la percentuale dei nuovi positivi sul numero dei tamponi eseguiti. Domenica, nel ferrarese, 140 i nuovi casi, solo 23 con sintomi, con un tasso di incidenza sui tamponi effettuati al 20,5%, sabato era al 17,8%. 140 quindi i nuovi casi a fronte di 98 ferraresi guariti.

In Emilia-Romagna meno positivi registrati tra un giorno e l’altro, ma meno tamponi eseguiti. Quasi 1800 i nuovi positivi in regione, ma come detto cresce dal 10,5% al 16% il tasso di incidenza nuovi positivi/tamponi fatti.

-AGGIORNAMENTO SABATO 5 DICEMBRE- Covid-19: a Ferrara 113 nuovi positivi, 2 decessi e 12 nuovi ricoveri in ospedale

Sono 113 i nuovi positivi al covid-19, (84 dei quali asintomatici) individuati con 663 tamponi refertati. Nelle ultime 24 ore però si devono registrare due decessi e 12 nuovi ricoveri nel reparto di Covid positivo all’ospedale Sant’Anna di Cona. Questi i dati emersi dal bollettino sanitario del 5 dicembre per Ferrara e provincia.

Le due vittime per complicanze da covid-19 sono una donna di 89 anni di Ferrara ed un uomo di 97 anni di Argenta ed entrambi avevano patologie pregresse concomitanti.

I pazienti in terapia intensiva sono 15, due in meno rispetto a giovedì; 399 le persone entrate in isolamento domiciliare nelle ultime 24 ore, 308 quelle uscite.

Sono 144 le persone guarite e 3 sono state dimesse dall’ospedale S.Anna di Cona.

Comuncato Regione Emilia-Romagna del 5 dicembre 2020

In Emilia-Romagna, su quasi 18.663 tamponi, 1.964 nuovi positivi (la percentuale scende al 10,5%), di cui 991 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. Giù i casi attivi (-427), ricoveri in calo, 2.339 i guariti. Eseguiti anche 1.841 test sierologici e 1.393 tamponi rapidi. Il 95,7% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L’età media nei nuovi positivi è di 45 anni, 52 i decessi.