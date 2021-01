Covid nel ferrarese: calano nuovi positivi e tamponi effettuati. Un decesso

Ancora un decesso per probabili complicazioni apportate da covid nel ferrarese. Un copparese di 83 anni, ricoverato a Cona dal giorno di Natale, è deceduto sabato.

Intanto il numero dei posti letto dedicati ai pazienti covid continua a essere importante ed è in lenta crescita nel ferrarese, due persone in più ora occupano posti letto in terapia intensiva.

Nuovi positivi, cala il numero dei casi ma cala anche il numero dei tamponi effettuati nelle ultime ore. 100 le persone che nelle ultime ore in territorio estense sono risultate positive, sabato erano 147. Sale, e di molto, il numero dei guariti nel ferrarese, 73 persone.

Se ci spostiamo in Emilia-Romagna, questi numeri sono importanti per capire di che colore sarà la regione dal prossimo 7 gennaio, cala in maniera considerevole la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da sabato, ora al 12,6%. Continua a calare in regione il numero di persone che al momento hanno il coronavirus, cioè i casi attivi. Aumenta pero’ il numero dei decessi di emiliano romagnoli, sabato erano 38, domenica 41.

-AGGIORNAMENTO SABATO 2 GENNAIO 2021- Covid: tre decessi nel ferrarese nelle ultime 24 ore

Sono 2.035 i nuovi casi di positività al covid in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore.

L’età media dei nuovi positivi è 46 anni.

Nel ferrarese sono 147 i nuovi casi rilevati, di cui ben 121 asintomatici. Nel resto della regione Bologna registra 519 nuovi casi, poi Modena (331), Reggio Emilia (276), Ravenna (228), Parma (93), Piacenza (85), Rimini (59).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite in Emilia-Romagna, sono 272 in più rispetto al giorno precedente e raggiungono quota 109.818.

Purtroppo, si registrano 38 nuovi decessi in regione, di cui 3 nel ferrarese: due uomini di 74 e 93 anni e una donna di 72 anni.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva a livello regionale sono 229 (-2 rispetto al giorno precedente), 2.649 quelli negli altri reparti Covid (+6).