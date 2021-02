Covid nel ferrarese, ancora boom di nuovi guariti (236). Ma i decessi (4) non si fermano

Alcuni dati continuano a essere confortanti. Ancora molto alto il numero dei nuovi guariti in territorio estense e si allenta ancora di più la pressione sugli ospedali ferraresi che stanno fronteggiando la pandemia.

Ma purtroppo i decessi non si fermano. Sono ferraresi quattro dei 25 decessi comunicati domenica in Emilia-Romagna. Due delle quattro vittime per probabili complicazioni apportate da covid sul territorio estense avevano 63 e 57 anni, mentre le altre due persone decedute avevano 83 e 89 anni.

Nel frattempo, negli ospedali ferraresi cala la pressione sui reparti covid, a Cona sono stati ricoverati quattro pazienti ma sei sono stati dimessi.

Capitolo nuovi positivi, è costante il trend negli ultimi giorni, 93 le persone che hanno contratto il virus nelle ultime ore mentre rimane alto, come sabato, il numero dei nuovi guariti, 236.

Sono circa otto mila intanto i ferraresi immunizzati che hanno già ricevuto la seconda dose del vaccino, in totale sono state erogate fino ad ora circa 21mila dosi sul territorio estense. A livello regionale, sono 256mila le somministrazioni totali con 115mila emiliano-romagnoli già immunizzati.

-AGGIORNAMENTO SABATO 6 FEBBRAIO- Covid nel ferrarese, 249 nuovi guariti e 104 nuovi positivi

Due decessi (una donna di 88 anni ed un uomo di 66) e 104 nuovi positivi (di cui 23 con sintomi): è questo il bilancio delle ultime 24 ore nel ferrarese, relativamente all’emergenza covid.

Un bilancio ancora negativo, ma con un risvolto di speranza. Nello stesso lasso di tempo, infatti, sono 249 le persone dichiarate ufficialmente guarite.

A livello regionale, su oltre 28.369 tamponi effettuati, 1.383 sono i nuovi positivi con una percentuale inferiore al 5%.

L’età media di questi ultimi è di 42 anni.

I ricoverati in terapia intensiva sono 183, uno in più rispetto al giorno precedente, mentre nel ferrarese il numero resta stabile a 25 unità.

Intanto, dal 27 dicembre al 5 febbraio, nella nostra provincia sono state erogate 19.857 vaccinazioni, di cui 12.346 prime dosi e 7.511 seconde dosi.

A livello regionale, sono state somministrate complessivamente 251.251 dosi, di cui 3.450 oggi; sul totale, 112.195 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.