Nuovi contagi, Ferrara unica provincia ‘covid-free’ in E-R. Nessun decesso in regione

Nessun decesso in tutta l’Emilia Romagna, nel ferrarese zero nuovi positivi su 74 tamponi eseguiti e nessun ricovero negli ospedali covid estensi dove i reparti dedicati continuano a svuotarsi.

Sei invece i ferraresi guariti dal covid in 24 ore. Tornando ai nuovi casi, a livello regionale il ferrarese è l’unico territorio che non ne registra di nuovi. Sono rassicuranti al momento i dati dell’ultimo bollettino coronavirus in territorio estense.

In regione invece sono 65 i nuovi positivi, nessuno lo ricordiamo nel ferrarese, unica provincia a quota zero.

Capitolo vaccini in territorio estense. Calo delle somministrazioni, venerdì, rispetto al giorno precedente in territorio estense, dati che comunque rimangono abbastanza alti: 3.070 le dosi inoculate che fanno salire a 211.655 i ferraresi che hanno ricevuto la prima dose e sono 120.964 i cittadini estensi immunizzati.

-AGGIORNAMENTO VENERDI’ 2 LUGLIO- Covid nel ferrarese, un solo nuovo positivo. Bonaccini: “C’è scarsità di dosi vaccino”

La Regione Emilia-Romagna sta pensando a uno stop alle prenotazioni fino al 15 agosto per la fascia che va tra i 20 e i 59 anni.

A dirlo il presidente Stefano Bonaccini che aggiunge: “Adesso c’è scarsità di dosi rispetto a quanto immaginavamo, speriamo si possa recuperare”. “L’obiettivo – dice Bonaccini – è vaccinare tutti quelli che lo vogliono entro il terzo trimestre, anche in attesa eventualmente di capire se possono esserci forniture ulteriori nelle prossime settimane”.

Continuano comunque a galoppare le dosi giornaliere di vaccino somministrate nel ferrarese. 3.841 le inoculazioni il primo luglio, che fanno salire a 210.286 i ferraresi che hanno ricevuto la prima dose, 119.263 i cittadini estensi immunizzati

Bollettino coronavirus, nell’ultimo bollettino nel ferrarese nessun decesso, un solo nuovo positivo su 39 tamponi e un ricovero all’ospedale di Cona dove però, come negli altri due ospedali ferraresi, i reparti covid sono semi-vuoti. Solo due i nuovi guariti tra i ferraresi.

In Emilia-Romagna nel bollettino si registrano due decessi nel bolognese e 46 nuovi positivi.