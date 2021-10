Covid, 16 nuovi positivi nel ferrarese

Sedici nuovi positivi su 88 tamponi refertati, 3 nuovi guariti, un ricovero all’ospedale di Cona e nessun decesso nel ferrarese.

E’ questo il bilancio dell’ultimo bollettino covid.

Complessivamente stabile la pressione ospedaliera sulle strutture estensi. Al Sant’Anna, sono 16 – ovvero uno in meno rispetto al giorno precedente – i posti occupati su 44 disponibili, mentre al Delta sono 5 su 10, con l’aumento di una unità.

L’aggiornamento in Emilia-Romagna vede 273 nuovi positivi (quasi cento in meno in un giorno) e 686 guariti.

Si registrano tuttavia 5 decessi: uno nel parmense, uno nel reggiano, 2 in provincia di Forlì-Cesena e uno nel riminese.

Per quanto riguarda il capitolo vaccini, sono 1.309 le vaccinazioni effettuate lunedì, di cui quasi tutte terze dosi (1.009).

Complessivamente, dal 27 dicembre 2020 sono state 539.643 le dosi inoculate nel ferrarese, di cui 279.009 prime dosi, 250.278 seconde dosi e 10.356 dosi addizionali.

-AGGIORNAMENTO LUNEDì 25 OTTOBRE- Covid, 19 nuovi positivi nel ferrarese

Diciannove nuovi positivi, 22 nuovi guariti e nessun decesso nel ferrarese.

Stabile la pressione ospedaliera sulle strutture estensi. A Cona, sono 17 i posti occupati su 44 disponibili, mentre al Delta restano 4 su 10.

L’aggiornamento in Emilia-Romagna registra 362 nuovi positivi e 901 guariti, con 5 decessi: 2 nel parmense, 2 nel ravennate e uno nel bolognese

Per quanto riguarda il capitolo vaccini, sono 916 le vaccinazioni effettuate domenica, di cui 498 terze dosi.

Complessivamente, dal 27 dicembre 2020 sono state 538.334 le dosi inoculate nel ferrarese, di cui 278.946 prime dosi, 250.041 seconde dosi e 9.347 dosi addizionali.