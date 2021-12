Primi casi Omicron in E-R. Covid nel ferrarese, 165 nuovi positivi e due decessi

Due i decessi, due ferraresi di 79 e 93 anni, 165 nuovi positivi su 476 tamponi e 84 nuovi guariti.

E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino coronavirus nel ferrarese.

Situazione ospedaliera in territorio estense. 101 i posti occupati sui 106 all’ospedale di Cona, 9 i posti occupati in terapia intensiva. 18 su 18 a Cento, nove i posti occupati sui dieci al Delta.

Primi casi Omicron in Emilia-Romagna. L’istituto zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, sede di Parma, e il Policlinico San Matteo di Pavia, hanno sequenziato i primi 2 casi in Emilia-Romagna di variante Omicron. Si tratta di un uomo e una donna, residenti entrambi nel piacentino. Non presentano sintomi gravi e si trovano in isolamento domiciliare.

L’aggiornamento del bollettino in Emilia-Romagna. In regione, in generale si registrano 1.828 nuovi positivi, 487 nuovi guariti, nove i decessi a livello regionale.

Capitolo vaccini nel ferrarese. 2.773 le dosi somministrate domenica, 153 prime dosi, 249 seconde dosi, 2.371 dosi addizionali. In totale, da inizio campagna, 284.120 prime dosi, 263.623 seconde dosi e 79.247.

Tra le novità, vaccini anticovid disponibili anche per le bambine e i bambini fra i 5-11 anni. A Ferrara e provincia sono circa 18mila i giovanissimi interessati alla vaccinazione che si può prenotare attraverso i consueti canali. Dal punto di vista operativo le somministrazioni inizieranno giovedì 16 dicembre, in orari il più possibile compatibili con quelli scolastici e in ambienti che saranno resi più confortevoli ed accoglienti per i bambini. Come disposto dall’Aifa, che ha dato il via libera l’1 dicembre, ai bimbi in fascia 5-11 anni di età, sarà somministrato il vaccino di Pfizer Biontech con una dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti) e con formulazione specifica. La vaccinazione avverrà in due dosi, a tre settimane di distanza l’una dall’altra.

Ancora 9 ricoveri in ospedale per covid positivo e purtroppo due nuovi decessi segnalati nel bollettino odierno della pandemia in provincia di Ferrara, che conta anche 30 nuovi contagi in più in 24ore. A perdere la vita per le complicanze del virus due uomini, entrambi di 77 anni: uno residente a Ferrara, l’altro residente a Formignana

Nella giornata di sabato 11 dicembre sono stati 148 (contro 118 di 24 ore fa) i nuovi casi Covid-19. 46 il numero dei nuovi guariti, comunicati dal dipartimento di sanità pubblica.

Il bollettino odierno segnala 9 nuovi ricoveri in ospedale. Al Sant’Anna di Ferrara a Cona l’occupazione dei posti letto è al 92%: 97 i posti letto occupati sui 106 disponibili, tra cui anche 2 in pediatria. In terapia intensiva occupato invece il 100% dei posti letto attivati, ovvero 8 su 8.

Negli ospedali della provincia di Cento e e Lagosanto sono 27 le persone ricoverate per covid: occupati tutti e 18 i posti letto per covid al Santissima Annunziata , mentre al Delta di Lagosanto sono 9 le persone ricoverate sui 10 posti letto attivati per il covid

In Emilia-Romagna i nuovi contagi di coronavirus tornano a sfiorare quota duemila, proseguendo nel trend ormai di crescita costante da settimane: l’ultimo bollettino della Regione indica 1.973 casi su quasi 30mila tamponi delle ultime 24 ore. Negli ospedali regionali si contano anche altri 14 morti con Covid-19 tra cui anche un 62enne del Ravennate. Aumentano anche i ricoveri : se nelle terapie intensive ci sono tre pazienti in meno, per un totale di 85, nei reparti Covid ci sono 946 persone, 18 in più in 24 ore.

Intanto si accelera sulla vaccinazione. A Ferrara e provincia sono state 2.922 le dosi di vaccino somministrate sabato 11 dicembre, tra cui192 prime dosi e quasi 2.500 terze dosi. Dall’inizio della campagna, sono 283.967 i ferraresi che hanno ricevuto la prima dose; 263.374 i cittadini cui è stata somministrata la seconda e 76.876 le persone hanno ricevuto la terza dose.

COMUNICATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA del 12 DICEMBRE 2021

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 474.585 casi di positività, 1.973 in più rispetto a ieri, su un totale di 29.773 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6,6%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 7.768.318 dosi; sul totale sono 3.576.480 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 806.838. Il 91% dei cittadini vaccinabili ha ricevuto almeno la prima dose.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 836 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 536 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 524 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 39,4 anni.

Sugli 836 asintomatici, 521 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 15 con lo screening sierologico, 71 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 4 tramite i test pre-ricovero. Per 225 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 373 nuovi casi, seguita da Bologna (308); poi Reggio Emilia (238) e Rimini (225). Quindi Ravenna (200), Ferrara (148) e Cesena (135). A seguire Forlì (110 casi), Parma (97) e Piacenza (75). Infine il Circondario Imolese con 64 nuovi casi.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 19.459 tamponi molecolari, per un totale 6.850.275. A questi si aggiungono anche 10.314 test antigenici rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 366 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 428.413. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 32.265 (+1593). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 31.234 (+1.578), il 96,8% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 14 decessi: 5 in provincia di Bologna (3 uomini di 72,79 e 90 anni e 2 donne di 94 e 92 anni), 1 a Imola (una donna di 79 anni), 2 in provincia di Ferrara (entrambi uomini di 77 anni), uno in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 78 anni), uno a Parma (una donna di 75 anni), 4 in provincia di Ravenna (2 uomini di 62 e 88 anni, 2 donne di 79 e 86 anni)

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.907.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 85 (-3), 946 quelli negli altri reparti Covid (+18).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (+1 rispetto a ieri); 2 a Parma (invariato); 8 a Reggio Emilia (invariato); 7 a Modena (-1); 26 a Bologna (+1); 4 a Imola (-1); 9 a Ferrara (-1); 14 a Ravenna (-2); 4 a Forlì (invariato); 2 a Cesena (invariato); 8 a Rimini (invariato).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 28.253 a Piacenza (+75 rispetto a ieri, di cui 43 sintomatici), 34.982 a Parma (+97, di cui 36 sintomatici), 55.057 a Reggio Emilia (+238, di cui 155 sintomatici), 78.179 a Modena (+373, di cui 160 sintomatici), 99.172 a Bologna (+308, di cui 195 sintomatici), 15.596 casi a Imola (+64, di cui 43 sintomatici), 29.190 a Ferrara (+148, di cui 26 sintomatici), 39.708 a Ravenna (+200, di cui 138 sintomatici), 22.307 a Forlì (+110, di cui 87 sintomatici), 25.043 a Cesena (+135, di cui 106 sintomatici) e 47.098 a Rimini (+225, di cui 148 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi è stato eliminato un caso risultato positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare