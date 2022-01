Covid: tre decessi e 881 nuovi positivi nel ferrarese

Situazione coronavirus, sono arrivati anche a Ferrara i farmaci per curare le persone affette da coronavirus che rischiano di aggravarsi. Intanto però i numeri del bollettino covid rimangono importanti.

Tre decessi nel ferrarese, una 59enne codigorese, un 71enne comacchiese e un ferrarese di 75 anni.

881 i nuovi positivi su 1.254 tamponi e 237 nuovi guariti. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino coronavirus.

La situazione ospedaliera rileva 140 persone ricoverate all’ospedale di Cona, 107 i posti letto occupati tra il Delta e Cento. 19 le persone in terapia intensiva.

In tutta l’Emilia-Romagna si registra un’aumento della pressione ospedaliera, a livello regionale sono 13.671 i nuovi casi e 2.585 i nuovi guariti, a livello emiliano-romagnoli quindici decessi.

Assegnate all’Emilia-Romagna le prime 840 confezioni della pillola antivirale Molnupiravir. Di queste, 500 confezioni sono state immediatamente distribuite alle aziende sanitarie, le altre 340 rimarranno a disposizione per ricostituire le scorte visto che, per ora, non è stata stabilita la data di consegna di ulteriori quantità. 35 sono state consegnate a Ferrara. Il farmaco, ancora in fase di studio, inibisce la replicazione del virus SARS-CoV-2 ed è indicato per soggetti appartenenti a categorie a rischio per i quali la malattia di grado lieve-moderato gestita a domicilio, potrebbe evolvere in forme più gravi.

Capitolo vaccini nel ferrarese. 3.149 le dosi somministrate martedì, che hanno fatto salire le prime dosi, da inizio campagna, a 287.464 dosi, 269.613 le seconde dosi totali e, in tutto, 132.551 le dosi addizionali somministrate.

Continuano a crescere i casi di nuova positività al covid in provincia di Ferrara. Nelle ultime 24 ore, sono ben 907 i nuovi positivi, di cui però 847 asintomatici. Purtroppo si registrano anche 5 vittime da Sars-Cov-2.

A livello regionale, i nuovi casi sono 8.773, su un totale di 59.572 tamponi eseguiti. La percentuale dei positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,7% (il giorno precedente era stato del 25,7% a fronte di 31.140 tamponi) e l’età media è di circa 37 anni.

Sono 135 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna (+4 rispetto a lunedì); l’età media è di 62,5 anni. Sul totale, 97 (quindi il 71,8%) non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,6 anni), mentre 38 sono vaccinati con ciclo completo (età media 66,8 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.579 (+51 rispetto a lunedì), età media 69,1 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, in Emilia-Romagna sono 1.814 in più rispetto a lunedì e raggiungono quota 449.993. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 110.758 (+6.934). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 109.044 (+6.879), il 98,4% del totale dei casi attivi.

In Emilia-Romagna sono 3.617.614 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 90% degli abitanti, mentre quelle con almeno una dose (3.698.935) sono arrivate al 92%. Le terze dosi già fatte sono 1.457.843.