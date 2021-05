Covid nel ferrarese, ancora decessi dopo la tregua di sabato. 30 nuovi positivi

Emergenza coronavirus, crescono leggermente i nuovi positivi e diminuiscono i nuovi guariti.

Dopo la tregua di ieri, due decessi nel ferrarese, due uomini di 49 e 83 anni, 11 le vittime nel resto della regione.

30 i nuovi positivi, due in più dal bollettino precedente, su 295 tamponi, circa 150 in meno rispetto a quello di sabato.

54 nuovi guariti, cento in meno rispetto al giorno precedente.

In costante e leggero calo la pressione sui reparti covid dell’ospedale di Cona.

L’aggiornamento in Emilia-Romagna: 950 nuovi positivi, 501 i guariti, in aumento casi attivi, in aumento i ricoveri in ospedale in Emilia-Romagna

Capitolo vaccini, 2.150 le vaccinazioni il Primo maggio, 147.758 le dosi somministrate da inizio campagna, 50.982 i ferraresi immunizzati.