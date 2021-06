Bollettino odierno coronavirus, nuovi casi: ferrarese unica provincia covid-free in regione

Dopo giorni di numeri bassissimi alla voce nuovi positivi, nell’ultimo bollettino ferrarese non si registra nessun nuovo caso su 58 tamponi eseguiti.

Nessuna vittima negli ultimi giorni in territorio estense, anche nel bollettino di mercoledì, in cui però c’è un nuovo ricovero all’ospedale di Cona di un paziente affetto dal covid e proveniente da fuori provincia.

Continuano a essere confortanti i dati della pandemia, anche nei tre ospedali covid estensi dove sono 20 i ricoverati in totale.

Reparti semi-vuoti se paragonati solo a un mese fa quando quando i pazienti covid erano il quadruplo, due mesi fa erano 12 volte in più rispetto a oggi.

Ferrara è l’unica provincia in regione a non registrare nuovi casi. In Emilia-Romagna sono 72 i nuovi positivi e si registra un decesso in provincia di Modena.

Capitolo vaccini nel ferrarese, 2799 le dosi somministrate mercoledì, in totale 196.563 ferraresi hanno ricevuto almeno una dose e 109.163 cittadini estensi sono immunizzati.

-AGGIORNAMENTO MERCOLEDì 23 GIUGNO- Covid nel ferrarese, un solo positivo

Un nuovo caso di positività al virus e altre 16 persone dichiarate clinicamente guarite dal dipartimento di sanità pubblica.

Questo il bollettino odierno con i dati di Ferrara e della provincia estense, riferiti alla giornata di martedì 22 giugno che non registra nuovi decessi

Il nuovo caso di positività, che non presenta sintomi è stato individuato con 43 tamponi refertati

Nel bollettino si registra però un nuovo ricovero in ospedale per positività al covid-19: si tratta di una persone residente a Ferrara; mentre nelle terapie intensive resta invariato il numero dei posti letto, ancora 2, occupati da pazienti positivi a sars-cov-2

Anche in Regione continua il calo dei ricoverati e dei contagi attivi: nel bollettino odierno sono 55 nuovi casi di positività mentre non si registra nessun decesso

Continua la campagna anticovid a Ferrara e provincia: sono state 2.918 le vaccinazioni effettuate nella giornata di martedì 22 giugno, mentre dal 27 dicembre in totale sono state erogate 302.927 vaccinazioni, di cui 108.608 seconde dosi