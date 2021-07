Covid, tre nuovi casi nel ferrarese e ancora nessun decesso in E-R

Bollettino coronavirus, dati in miglioramento rispetto al report di ieri da cui emerge, ancora, che in Emilia-Romagna non c’è stato nessun decesso.

Tre nuovi casi positivi al coronavirus nel ferrarese, solo uno di loro è asintomatico, su 32 tamponi eseguiti, un dato migliore rispetto ai bollettini precedenti. Ancora zero i nuovi guariti in territorio estense.

Ma ad emergere è l’ennesimo giorno senza decessi per covid sia in tutta Emilia-Romagna come nel ferrarese. Questo l’ultimo bollettino coronavirus. L’aggiornamento regionale registra 76 nuovi positivi, anche questo un dato migliore rispetto al precedente quando si superò quota 100 nuovi casi in un giorno. In Emilia-Romagna aumentano i guariti, calano casi attivi e ricoveri.

Capitolo vaccini anti-covid nel ferrarese, buone notizie. Tornano a crescere in maniera importante le dosi somministrate in un giorno nel territorio estense. Lunedì 3.286 somministrazioni che fanno salire a 221.588 i ferraresi che hanno ricevuto almeno la prima dose mentre sono 139.251 gli immunizzati sul territorio.

-AGGIORNAMENTO LUNEDì 12 LUGLIO- Covid nel ferrarese, nessun decesso e ancora sette nuovi positivi

Nessun decesso per covid in tutta Emilia-Romagna, nel ferrarese si registrano sette nuovi positivi, quasi tutti con sintomi, media età vicina ai 33 anni, nessun ricovero all’ospedale di Cona ma neanche nessun guarito.

E’ questo il quadro del bollettino coronavirus nel territorio estense. L’aggiornamento in Emilia-Romagna, sono 118 i nuovi casi. Aumentano i guariti, calano i casi attivi.

Capitolo vaccini, fisiologico calo delle dosi somministrate nel ferrarese, domenica. 2.721 vaccinazioni che hanno fatto salire a 220.392 prime dosi in territorio estense e 137.162 ferraresi immunizzati.

-AGGIORNAMENTO DOMENICA 11 LUGLIO- Covid nel ferrarese, nessun decesso e sette nuovi positivi

Nessun decesso in tutta Emilia-Romagna e sette nuovi positivi nel ferrarese.

E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino coronavirus.

Sfiora ancora quota cento il numero di nuovi contagi di coronavirus in Emilia-Romagna: sono 96 quelli comunicati oggi dalla Regione sulla base di poco più di 20.300 tamponi. L’età media cala ancora, di 31 anni.

Tra le province il maggior numero di casi si concentra a Parma (21), seguita da Piacenza (16) e poi Bologna (14), Reggio Emilia e Rimini (entrambe con 12). Negli ospedali il trend di calo dei ricoveri prosegue: i pazienti in terapia intensiva sono 13 (due in meno da ieri), 153 quelli negli altri reparti Covid (due in meno). Oggi si registrano tuttavia due morti: una 89enne a Reggio Emilia e una 73enne a Bologna. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.268. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 2.214 (+20 rispetto a ieri), di cui il 92,5% in isolamento domiciliare.