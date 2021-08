Covid nel ferrarese, più nuovi guariti che nuovi casi

Calato il ritmo delle vaccinazioni giornaliere, 1887 dosi somministrate lunedì che hanno fatto salire a 236.585 i ferraresi che hanno ricevuto almeno una dose e sono 198.096 i cittadini estensi che hanno completato il ciclo vaccinale.

Per quanto riguarda l’epidemia, non si registra nessun decesso nel ferrarese come in tutta Emilia-Romagna

In territorio estense i nuovi guariti superano i nuovi positivi, 26 nuovi casi su 156 tamponi e 30 nuovi guariti.

Una persona in più però risulta ricoverata in terapia intensiva al Sant’Anna. Cresce ancora il numero delle persone ricoverate all’ospedale a Cona, seppur con numeri più contenuti rispetto al bollettino precedente, e un ricovero in più si registra anche all’ospedale del Delta.

L’aggiornamento in Emilia-Romagna: 463 nuovi positivi, età media 35 anni, stabili le terapie intensive e aumentano i guariti a livello regionale.

-AGGIORNAMENTO LUNEDì 9 AGOSTO- Covid nel ferrarese, un decesso e crescono i ricoveri a Cona

Emergenza coronavirus, si registra un altro decesso nel ferrarese. Crescono anche i ricoverati in ospedale come in regione.

Crescono i ricoveri in ospedale a Cona: l’occupazione nei reparti covid al Sant’Anna, rispetto al bollettino precedente, aumenta di quattro persone, una di loro è in terapia intensiva dove i ricoverati sono cinque. Una crescita dei ricoveri più marcata rispetto ai giorni scorsi.

Intanto una donna di 96 anni di Fiscaglia ha perso la vita a causa delle probabili complicazioni apportate dal covid.

E’ quanto emerge dal bollettino coronavirus in cui si registrano anche 50 nuovi positivi, circa metà sono asintomatici, su 200 tamponi ma anche 19 nuovi guariti.

Se ci spostiamo in regione, anche qui continua la crescita dei ricoveri. In Emilia-Romagna, 642 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore.

Capitolo vaccini, continuano le somministrazioni, anche di domenica. A una settimana prima del Ferragosto, sono 2290 le dosi inoculate che hanno fatto salire a 235.951 i ferraresi che hanno ricevuto la prima dose e sono 196.843 i cittadini estensi che hanno completato il ciclo vaccinale.

-AGGIORNAMENTO DOMENICA 8 AGOSTO- Covid nel ferrarese, 55 nuovi positivi. Pressione ospedaliera in lieve aumento

Aumento dei nuovi contagi stabile, 55 nuovi positivi nel ferrarese su 237 tamponi, media età circa 33 anni.

Poco più della metà dei nuovi contagiati non presenta sintomi, 24 invece i nuovi guariti.

Ancora quattro persone sono ricoverate in terapia intensiva a Cona, stesso numero del bollettino precedente, mentre cresce di un ricovero al Sant’Anna l’occupazione ospedaliera negli altri reparti. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino coronavirus nel ferrarese

In Emilia-Romagna, 661 nuovi positivi, aumentano i guariti, nessun decesso ma crescono leggermente i ricoveri negli ospedali.

Vaccini nel ferrarese. Calo fisiologico nel fine settimana delle somministrazioni. 2.011 vaccinazioni, sabato, che fanno salire a 235.332 i ferraresi che hanno ricevuto la prima dose e sono 195.172 i cittadini estensi che hanno completato il ciclo vaccinale.