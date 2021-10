Covid, boom di guariti nel ferrarese. Muore 20enne ravennate

Nessun decesso, 75 nuovi guariti e 16 i nuovi positivi su 148 tamponi.

E’ quanto emerge dal bollettino coronavirus nel ferrarese.

In calo la pressione ospedaliera sui reparti covid estensi. 22 i posti occupati sui 48 disponibili al Sant’Anna di Cona, quattro su dieci al Delta.

Se ci spostiamo in regione Emilia-Romagna, purtroppo, si registrano quattro decessi: un ragazzo di 20 anni in provincia di Ravenna, un 68enne nel Forlivese e due nel riminese, entrambi di 75 anni. A livello regionale, 198 i nuovi positivi e 185 nuovi guariti.

Capitolo vaccini nel ferrarese. 1.286 le dosi somministrate giovedì, numero in aumento rispetto ai giorni scorsi. 277.093 le prime dosi somministrate da inizio campagna vaccinale in territorio estense, 245.589 seconde dosi e 2.407 terze dosi o dosi addizionali.

-AGGIORNAMENTO GIOVEDì 14 OTTOBRE- Covid nel ferrarese, nove nuovi positivi e cinque ricoveri a Cona

Nessun decesso causa covid nel ferrarese, nove nuovi positivi su 162 tamponi e 41 nuovi guariti.

E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino coronavirus.

Metà dei posti letto nei reparti covid dell’ospedale di Cona attualmente sono occupati, 24 su 48, due dei ricoverati sono in terapia intensiva. Occupazione al 50 per cento anche per il reparto covid all’ospedale del Delta, cinque i posti occupati su dieci disponibili.

L’aggiornamento in Emilia-Romagna registra 196 nuovi positivi e 195 nuovi guariti, calano i ricoveri ma a livello regionale ci sono stati tre decessi tutti nel bolognese.

Capitolo vaccini nel ferrarese. 967 le dosi somministrate mercoledì che hanno fatto salire a 276.587 le prime dose somministrate in territorio estense ed è stata superata da giorni la soglia dell’85 per cento di seconde dosi, 245.271 in tutto. 1.945 le dosi addizionali o terze dosi.